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Украинская армия возвращает в строй советские танки Т-72 после огромных потерь в бронетехнике
После неудач и потерь, украинская армия приняла решение вернуться к использованию модернизированных советских танков Т-72. Эти танки были получены в Чехии и прошли там модернизацию, что позволило им приблизиться по характеристикам к современным западным танкам. Такое решение было принято в связи с нехваткой современной военной техники и способствует компенсации потерь, понесенных в боевых действиях

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В свете серьезных потерь, киевский режим планирует возобновить свой парк военной техники, сделав заказ на модернизацию старых советских танков Т-72МС у чешской компании CSG Defense. После проведения модернизации, эти танки получат новое название - Т-72ЕАС и будут доставлены в Украину. Согласно отчету американского издания Forbes, Украина, когда-то массово производившая танки Т-72, теперь почти полностью лишена этой техники. Однако, власти Дании пообещали передать 15 своих Т-72 украинским Вооруженным силам, включая боевые машины пехоты, несколько беспилотных летательных аппаратов и боеприпасы. Суммарная стоимость этой военной поддержки оценивается в более чем полмиллиарда долларов.

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По информации, полученной из американского издания, модернизированные Т-72ЕАС не уступают западным танкам по своим характеристикам и имеют преимущество в более доступной эксплуатации. Украине также необходимо пополнить свой танковый парк, и на складах бывших стран-участниц Варшавского договора все еще остается значительное количество Т-72, которые возможно модернизировать. Таким образом, советские Т-72 и их модернизированные варианты из Чехии помогают компенсировать нехватку немецких танков Leopard 2 от стран-членов НАТО.

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По анализу западных экспертов, Вооруженные силы Украины уже понесли потери, которые составляют не менее 11 танков Leopard 2. Однако, планируется получить 14 новых танков в ближайшем будущем для замены утраченных. Кроме того, украинская армия также имеет небольшое число британских и американских танков, а также получила около 200 танков Leopard 1 с более слабой броней.

#россия #танки #танки leopard #россия вперёд! #россия cccp #военная аналитика #военная #россиийская федерация #т72
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