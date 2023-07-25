Немцы смогли договориться с поляками о ремонте украинских Leopard в их стране.

Несколько дней назад была новость о том, что Германия смогла договориться с Польшей об открытии сервисного центра по ремонту немецких танков Leopard в их стране. Изначально сделка могла сорваться из-за заоблачных цен, которые выставили поляки: они десять в раз превышали немецкие. Тем не менее, Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил открытие центра по ремонту Leopard, куда уже поступило два украинских танка.

Представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер также подтвердил достигнутые договорённости об обслуживании поставленных Украине немецких танков Leopard 2A4. В то же время более современные модели, имеются в виду Leopard 2A5 и 2A6, немцы будут ремонтировать собственными промышленными силами, где именно - не уточняется. Допускается, что Литва тоже займётся ремонтом современны моделей «леопардов»

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Стоит отметить, что обе страны обладают необходимой промышленностью для обслуживания украинских танков, но их ремонт на польских территориях более прост из-за соседства стран.