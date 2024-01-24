Последнее время Германии активно приводит армию в боевую готовность.

Прошлый министр обороны ФРГ Ламбрехт заявляла, что состояние Бундесвера находится в не самом лучшем положении. Однако сама по этому поводу предпринимать ничего не стала, а передала эту святую обязанность по защите нации своему приемнику и заодно премьеру Олафу Шольцу. Новое правительство этот вопрос сегодня активно прорабатывает и ищет способы повышения боеготовности своих вооруженных сил, но при этом не имеет желания или ресурсов для масштабной модернизации. Однако недавно появилась информация, что немецкое правительство хочет увеличить количество военнослужащих за чет привлечения на службу иностранцев.

реклама

Сегодня с подачи министра обороны Бориса Писториуса бундестаг активно обсуждает проект расширения армии с 181 тысячи до 203 тысяч. Однако там идут горячие споры на тему откуда брать добровольцев для прохождения службы. Звучат смелые заявления на тему возобновления призыва, но таких смелых задвигают на задний фон. Еще одним вариантом стало предложение, которое неожиданно получило поддержку. Заключается предложение в привлечении на военную службу лиц без немецкого гражданства. Пока это проект находится на стадии обсуждения, но уже звучат предложения выдавать в перспективе таким военным гражданство Германии. Правда тогда возникает правовой вопрос по статусу таких вот военных, так как, не имея гражданства они будут пользоваться весьма ограниченными правами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вообще ситуация похожа на историю в Французским иностранным легионом и возможно немцы хотят пойти по той же дороге. Тут и экономия средств на зарплаты таким военным, и возможность использовать их за пределами страны, обходя ограничения, наложенные после Второй мировой. При этом увеличение военных всего на 20 000 не сыграет особой роли в повышении боеготовности страны и поэтому американцы не будут против такого расширения.