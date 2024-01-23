Сокращают расходы и планируют выйти на IPO.

Джейсон Ситрон, гендир Discord’а, сообщил о том, что будет сокращено 17% штата компании. В сумме этот процент составляет около 170 человек. По словам Ситрона, сокращение необходимо для того, чтобы повысить эффективность решений команды. Директор подчеркнул, что после пандемии коронавируса условия работы несколько изменились.

Штат Discord увеличился пятикратно в последние несколько лет. Таким образом, отмечает Ситрон, проектов становится все больше, а эффективности все меньше. Согласно его мнению, ошибкой было расширять компанию повышенными темпами – такой ход не оправдал ожиданий.

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Тем не менее, с финансами у компании все очень даже хорошо и беспокоиться не о чем, даже несмотря на сокращения сотрудников – кажется, уже в этом году Discord станет прибыльным. Источники говорят о миллиарде долларов, привлеченным в форме инвестиций. Налично компания располагает средствами около $700 млн. Стоит отметить, что в 2021 году Microsoft намеревалась купить компанию за $12 млрд. В планах Discord’а впервые выйти на рынок с акциями.

Это не первая волна сокращений в истории Discord – в августе 2023 года из компании убрали 4% работников. Подобное явление наблюдается в индустрии информационных технологий и в технологической индустрии. Google и Amazon тоже сообщили о масштабном сокращении сотрудников – IT-индустрия меняется.

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Discord не бросает своих сотрудников: для них предложен специальный пакет компенсации. Так, каждый сокращенный получит пять месяцев денежного содержания, соответствующего зарплате, а за каждый год, проведенный с компанией – неделя к этому сроку. Более того, компания обеспечит сохранение социальных льгот и поможет с трудоустройством. Дополнительное медицинское страхование останется с сотрудниками до конца текущего года.