Зеркало определяет давление, физическое и психическое здоровье.

NuraLogix, медтех-предприятие из Канады, показало «умное» зеркало в рамках выставки CES, проходящей каждый год в США, Лас-Вегасе. Инновационное зеркало под названием MagicMirror способно оценить ментальное и физическое здоровье пользователя и риски получения определенных заболеваний. Особенность зеркала в том, что оно не собирает никакие персональные данные – весь анализ проводится на месте с помощью искусственного интеллекта, которому нужно лишь изображение.

Технология, применяемая в разработке, уже используется компанией и даже запатентована. В прошлом проекте нейросеть анализировала кровоток на лице пользователя. На основе этого показателя устанавливалось артериальное давление и определялся риск сердечно-сосудистых заболеваний. Искусственный интеллект даже мог угадать возраст и выразить предположения о том, насколько человек поддается стрессу и переживаниям.

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MagicMirror прост и понятен в использовании. Необходимо сесть перед «экраном» зеркала и зафиксировать свое лицо в определенном положении. Зеркало будет фиксировать и сканировать лицо в течение половины минуты – и при этом это не осуществляется с помощью видео. Принцип работы устройства именуется фотоплезмитографией.

Информация, полученная системой, в обезличенном виде передается в облако. Там уже к работе подключается непосредственно искусственный интеллект. Он сравнивает полученные данные с теми, на которых обучался. В компании заявляют о более сотни проверяемых показателей – помимо давления и уровня стресса это еще и ИМТ, работа обмена веществ, риски инсульта, диабета и многих других недугов.

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Пока что зеркало не будет продаваться массово. В первое время оно станет лишь дополнением для клиник, фитнес-центров и прочих юридических лиц. Купить устройство можно за 70 тысяч долларов.