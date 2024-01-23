Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
«Умное» зеркало с ИИ оценит риски для здоровья и определит показатели организма
Зеркало определяет давление, физическое и психическое здоровье.

реклама

NuraLogix, медтех-предприятие из Канады, показало «умное» зеркало в рамках выставки CES, проходящей каждый год в США, Лас-Вегасе. Инновационное зеркало под названием MagicMirror способно оценить ментальное и физическое здоровье пользователя и риски получения определенных заболеваний. Особенность зеркала в том, что оно не собирает никакие персональные данные – весь анализ проводится на месте с помощью искусственного интеллекта, которому нужно лишь изображение.

Технология, применяемая в разработке, уже используется компанией и даже запатентована. В прошлом проекте нейросеть анализировала кровоток на лице пользователя. На основе этого показателя устанавливалось артериальное давление и определялся риск сердечно-сосудистых заболеваний. Искусственный интеллект даже мог угадать возраст и выразить предположения о том, насколько человек поддается стрессу и переживаниям.

реклама

MagicMirror прост и понятен в использовании. Необходимо сесть перед «экраном» зеркала и зафиксировать свое лицо в определенном положении. Зеркало будет фиксировать и сканировать лицо в течение половины минуты – и при этом это не осуществляется с помощью видео. Принцип работы устройства именуется фотоплезмитографией.

Информация, полученная системой, в обезличенном виде передается в облако. Там уже к работе подключается непосредственно искусственный интеллект. Он сравнивает полученные данные с теми, на которых обучался. В компании заявляют о более сотни проверяемых показателей – помимо давления и уровня стресса это еще и ИМТ, работа обмена веществ, риски инсульта, диабета и многих других недугов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока что зеркало не будет продаваться массово. В первое время оно станет лишь дополнением для клиник, фитнес-центров и прочих юридических лиц. Купить устройство можно за 70 тысяч долларов.

#технологии #инновации
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
14
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
14
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
4
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
19
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
5
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
11
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
22
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
6
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
3
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Первым устройством Samsung, которое получит новейший чип с технологией SF3, будет Galaxy Watch 7
+
Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 показал стабильную работу в игре Genshin Impact
6
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
Google дает новый оттенок корпусу Pixel 8 как ответ конкуренту Galaxy S24
1
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
5
Показана первая в мире голограмма уровня 4K-дисплея
+

Популярные статьи

MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
19
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
28
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
18
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
128
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
68
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
+
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6
Почему карантин астронавтов лунной экспедиции не предотвратил бы заражения
5

Сейчас обсуждают

devchidable
11:50
Хоть не вешать, уже радует :)
Малоимущих россиян предложили переселять в арендное жилье⁠⁠
Виктор Губин
11:45
БП менял за эти 10 лет. Достался очень очень выгодно 1000w silver. Так что с запасом ещё будет для этой сборке
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Aleksei Byevich
11:39
Какой он "умный" аж противно))
Малоимущих россиян предложили переселять в арендное жилье⁠⁠
fromkeila
11:38
Российский автопром все?
В 2023 году в Россию из Китая было ввезено свыше 800 000 авто – в 7 раз больше, чем годом ранее
Degit22
11:38
Цены по самому верху что-ли считал? У меня томагафк 550 за 9к и 5600 за 8к, 4060 за 20к, ОЗУ 2х16 3600 за 7700. Брать комп на 8-10 лет это тупо, первые 2 года он будет норм, а потом с каждым годом вс...
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Артем Удовиченко
11:36
Будет повод взять новый кредит во время выплаты старого
Apple переведёт iPhone 16 на ёмкие, но медленные накопители
Eppius
11:33
Так же как переоценен и сам ИИ
Ёмкость рынка систем искусственного интеллекта переоценена
Михаил Корольчук
11:33
А возле сердца? Этому изобретению уже лет 60, и использовали в кардиостимуляторах
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
Артём Николаев
11:28
Предлагаю по ТВ объявлять сбор смсками на котельные, как это уже делается на больных детей и ветеранов боевых действий.
Малоимущих россиян предложили переселять в арендное жилье⁠⁠
Суходрищев
11:21
Вот поэтому Мерседес и уходит из Германии.
В 2023 году в Россию из Китая было ввезено свыше 800 000 авто – в 7 раз больше, чем годом ранее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем