К 2031 году планируется приобрести почти 100 машин.

Бразилия немаленькая страна и нуждается в больших вооруженных силах, способных защитить ее суверенитет от потенциального внешнего агрессора. Однако при этом у них не то, чтобы очень много денег на содержание и закупку бронетехники, да и климатические условия со сложным ландшафтом диктуют свои требования. Поэтому Вооруженные силы страны остановили свой выбор на колесную бронемашину итальянского производства Centauro II, снабженную 120-мм пушкой и обладающей повышенной проходимостью. Весной нынешнего года первые машины пойдут в ВС Бразилии. Об этом сообщает издание Army Recognition со ссылкой на свои собственные источники.

Бразильское правительство выделило на закупку у итальянской фирмы Iveco 98 бронемашин для поддержки пехоты на общую стоимость 5 миллиардов реалов. Первая партия в 36 бронемашин поступит на вооружение уже в мае 2024 года. Сухопутные силы ВС Бразилии планируют использовать итальянские «Кентавры» при проведении армейских операций в качестве огневой поддержки и в случае отдельных разведывательных рейдов по территории потенциального противника. Напомним, что бразильцы получил первые две машины в 2022 году и все это время испытывали их, чтобы понять смогут ли те нормально работать в сложных климатических условиях.

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Итальянские Centauro II это шестиколесная боевая машина с легкой противоосколочной броней, которая несет на себе 120 мм гладкоствольную пушку в башне кругового вращения. Также у боевой машины имеется спаренный с орудием 7,62-мм пулемет и системы отстрела дымовых гранат. Экипаж может действовать в ночных условиях за счет установленных тепловизоров и отличной системы управления огнем. Ближайшим аналогом итальянской бронемашины можно назвать AMX-10RC французского производства, которые уже не раз мелькали на кадрах из зоны СВО и по некоторым данным имеются у нас в качестве трофея.