Так он видит ситуацию на Марьинском направлении.

Официальные заявления о взятии Вооруженными силами РФ Марьинки поступали уже с конца декабря прошлого года. Однако русская армия не останавливается на достигнутом и потихоньку продвигается от занятого города по направлению к населенному пункту Новомихайловка. По крайней мере так заявляет официальный представитель сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун. При этом военный никак не комментирует степень продвижения наших войск в этом направлении.

Со слов Александра Штупуна русские войска сейчас активно действуют на двух участках линии боевого соприкосновения: Авдеевском и Марьинском. Причем как заявил официальный представитель ВСУ Авдеевку русские хотят замкнуть в кольцо и вынудить сдаться засевший там гарнизон. А вот Новомихайловку пока непонятно как именно будут брать, но там фиксируется большое количество авиационных налетов ВКС РФ и продвижение тяжелой бронированной техники. Еще Штупун сказал, что взятие Новомихайловки позволит армии РФ продолжить развивать наступательные действия на этом участке фронта.

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Что интересно Штупун использовал крайне размытые и обтекаемые выражения, как бы опасаясь наговорить лишнего про реальное положение дел на этих участках фронта. Это не удивительно, так как все заявления официальных лиц также подвергаются жесткому цензурированию, хотя порой и там проскальзывает интересная информация, которая должна бы заставить задуматься украинских граждан о творящемся в зоне СВО. При этом у ВСУ сегодня наблюдается серьезная нехватка боеприпасов для артиллерии и зенитно-ракетных комплексов и при этом поставки с запада приходят в достаточно малых количествах.