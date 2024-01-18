Эксперты говорят о возможных проблемах с экономикой из-за использования нейросети.

Постепенное развитие искусственного интеллекта приводит к появлению новых сфер, в которых продукт активно используется. Существует вероятность положительного изменения в мировой экономике, в ее стремительном росте, но также велик шанс и другого развития событий. В недавней статье Кристалины Георгиевой, директора МВФ (Международного валютного фонда) о влиянии ИИ на глобальный рынок, говорится, что произойдет сокращение рабочих мест и неравенство в мире станет заметнее.

По ее словам, сегодняшние открытия и разработки в сфере ИИ - это «технологическая революция», которая повлияет на мировую экономику самыми различными способами. Это может быть связано с положительными процессами, например, увеличится производительность труда, ускорится рост мировой экономики и вырастут доходы по всему миру. Но при неправильном внедрении таких технологий последствия могу быть негативными: увеличение безработицы, неравномерное перераспределение трудовых ресурсов, увеличение разрыва между разными слоями общества.

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По подсчетам ведомства, во всем мире можно выделить около 60% людей, которые достаточно сильно подвергаются влиянию новой технологии. В странах с более выраженным экономическим ростом этот показатель доходит до 40%, а в остальных - 26%.

Проблема с расслоением доходов наиболее актуальна в развитых странах, где больший процент населения работает в сфере информационных технологий (IT). Глава фонда подчеркивает, что степень расслоения будет напрямую зависеть от количества и качества помощи ИИ в деятельности наиболее оплачиваемых рабочих. Если искусственный интеллект значительно облегчит работу таких людей, это станет толчком к неравномерному увеличению их доходов. Таким образом, в предприятиях, которые внедрят новую технологию в рабочие процессы, повысится производительность труда и увеличится рост от доходности капитала. Подобное скажется благоприятно преимущественно на работниках с высокими доходами, заявляет Кристалина Георгиевна.

Еще одной угрозой, которая прозвучала в статье, станет социальная напряженность. Для решения этого вопроса директор ведомства предлагает создать в разных странах программы по помощи рабочим, которые подверглись негативному влиянию ИИ.

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Уже многие страны предпринимают попытки правового регулирования новой технологии. В законодательствах США, ЕС и Китая были приняты акты, которые вносят ясность в проблемы рисков ИИ, безопасность личных данных и авторские права.