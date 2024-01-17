Ракету в итоге перехватил истребитель ВВС США

Военные корабли сил НАТО, скопившиеся у берегов Йемена, которые нанесли ракетные удары по хуситским объектам, остаются на месте. При этом есть сообщение о том, что йеменские хуситы, которых поддерживает иранское правительство, совершили ракетную атаку по эсминцу ВИС США DDG-58 Laboon УРО типа «Арли Бёрк». Крылатая ракета, выпущенная с территории Йемена, была успешно перехвачена дежурным истребителем над портом Ходейда.

15 января 2024 года хуситы Йемена относительно недавно взявшие власть в стране, совершили дерзкую ракетную атаку на эсминец Военно-морских сил США. Выпущенная ими крылатая противокорабельная ракета была единственно и ПВО флота смоли ее обнаружить и в квадрат был направлен истребитель-перехватчик, который сбил «подарок» над портом Ходейда. В результате атаки нет сообщений о пострадавших или повреждениях кораблей. Эта атака стала небольшим ответом хуситов на массированный ракетный удар, который США и ряд других стран нанесли по их военным объектам. Причем, как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники, атака оказалась не то, чтобы успешной, хотя и преподносится на западе, как победа «демократии».

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Вероятнее всего мы увидим еще не одну попытку хуситов нанести удар по военным кораблям, которые находятся сегодня в акватории Красного моря. При этом американцы с союзниками также будут искать новые цели для своих ударов. В любом случае это серьезное отвлечение США от конфликта на Украине и скажется на поставках военной помощи киевской власти, которая и так сильно сократилась из-за провала контрнаступления и событий в секторе Газа. Что касается успешности ударов крылатых ракет хуситов по западным кораблям, то их поражение весьма маловероятно.