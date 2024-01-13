По крайней мере на Южно-Донецком направлении

Российские войска на Южно-Донецком направлении ведут ожесточенные бои с силами ВСУ за ряд ключевых высот и населенных пунктов. При этом украинские военные не перестают проводить собственные контратаки, зачастую приводящие к появлению большого количества среди них «200-х» и «300-х».

Однако командование ВСУ считает такое положение дел приемлемым и спешит заткнуть образовывающие «дыры» поступающими новобранцами. Например, за последние сутки МО РФ в своей сводке рассказало про потерю ВСУ почти 200 человек.

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Также недавно в сети появились кадры уничтожения украинского танка на Южно-Донецком направлении. Ролик широко разошелся по сети и показывает, насколько мало сегодня длится «жизнь» тяжелой бронетехники в реалиях современного поля боя. Также есть сообщения что за 10 января 2024 года это не единственный потерянный ВСУ ОБТ и, как минимум, еще одна машина была принудительно демонтирована. Также поступают данные про уничтожение сразу двух украинских самоходок модели «Акация», которые попали под огневой удар русской армии.

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Имеются сведения про уничтожение русскими военными нескольких боевых бронированных машин и пары единиц небронированного транспорта. Тут стоит напомнить, что в отличие от бронетехники такие потери зачастую безвозвратные. В тоже время броню пытаются вытащить для ремонта в мастерских в тылу или развернутых близко к линии фронта. Однако уже с лета 2023 года подбитую тяжелую броню стремятся добивать прицельными ударами артиллерии или другими взрывными методами.