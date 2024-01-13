Теперь пилоту нужно будет просто доставить дрон на место, а дальше уже он сам разберется

Русские операторы дронов-камикадзе доставляют украинским военным множество проблем и те назначают их приоритетной целью для поиска и обезвреживания. При этом по выявленным операторам не стесняются бить из систем HIMARS, и их маскировка становится чрезвычайно важной задачей.

Однако конструкторы снова сделали запуск дронов-камикадзе малой дальности полета чуточку безопаснее и все благодаря новой системе наведения такого БПЛА на цель. Теперь оператору FPV-дроне не придется вручную доводить «подарок» до цели, и он сможет просто назначить ее, а умный комплекс сам доведет аппарат куда надо. Этой информацией поделился гендиректор Центра Комплексных Беспилотных Решений Дмитрий Кузякин.

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Согласно сообщению Кузякина, новые комплексы наведения будут устанавливаться на дроны и те смогут в автономном режиме наводиться на цель. При этом указывается, что такой дрон может как самостоятельно выбирать поражаемый объект, так и работать по указанию оператора. При этом никто не убирает функцию полного прямого контроля БПЛА со стороны оператора. Что интересно, дрон с таким комплексом будет способен поразить не только стационарную, но и движущиеся по местности цель. Это значительно упростит жизнь наших операторов беспилотников и вероятно повысит эффективность их работы.

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Также Кузякин рассказал, что дроны с подобными комплексами уже направлены в зону спецоперации и проходят тестирование в реальных боевых условиях. Со слов гендира ЦКБР становится понятно, что дроны почти готовы к массовому оснащению подобными устройствами и текущие испытания финальные. Правда остается вопрос с тем, насколько эффективно комплекс сможет работать в условиях постоянной радиоэлектронной борьбы с обеих сторон. Но для этого такие дроны и направили в зону СВО.