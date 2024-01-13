Речь идет про продвижение ВС РФ сразу на нескольких направлениях в рамке взятия Авдеевки в кольцо и захвате города

Бойцы Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия в районе Авдеевского укрепленного района, выдавливая регулярные части ВСУ с занятых позиций.

Информация про наступательные действия в этом районе поступает сразу из нескольких источников. В том числе не только от русских военных корреспондентов, но и из украинских СМИ разной категории. Речь идет про продвижение ВС РФ сразу на нескольких направлениях в рамке взятия Авдеевки в кольцо и захвате города.

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В первую очередь приходят новости про продолжение штурмовых действий русской армии в районе печально известного авдеевского Коксохимического завода, который силами ВСУ был превращен в один из сложнейших для взятия укрепрайонов местного значения. Атака на него ведется со стороны северо-востока с относительно недавно занятых позиций в частном секторе. По засевшим в креплениях военнослужащим Украины ведется работа артиллерии и дронов-камикадзе. Однако бойцы ВСУ активно сопротивляются и даже предпринимают попытки контратаковать наши войска.

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Также сообщается про попытку расширения фронта и охвата новой территории русскими войсками в районе к северо-западу от Авдеевки. ВС РФ действует около населенного пункта Степовое, которые сегодня играет серьезную роль в обороне киевских войск. Имеются данные про продвижение русских подразделений вдоль железнодорожных путей около города Очеретино в котором проходит оставшаяся автомобильная дорога. Именно по ней идет снабжение засевших в Авдеевке киевских военных.