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Ученые из австралийского Технологического университета Сиднея (University of Technology Sydney (UTS)), работающие над проектом «DeWave», проводят исследования в области искусственного интеллекта и нейробиологии. Исследователи разработали свою собственную программу и столкнулись со сложностями – тем не менее, у системы есть и свои преимущества. Главное достоинство разработки состоит в том, что теперь для чтения мыслей больше не нужно вживлять электроды в организм. Новый способ гораздо легче – необходимо надеть шапочку, которая снимает ЭЭГ и преобразовывает сигналы активности мозга в определенный код.
Непосредственно считать и запечатлеть импульсы, которые подает мозг, уже не так сложно. Однако интерпретировать и перевести сигналы практически невозможно. Дело в том, что у каждого человека есть свои физиологические особенности, и это может серьезно исказить общие данные, даже если различие совсем небольшое. Вторым фактором является природа человека как таковая. Наш мозг попросту неспособен сосредоточиться конкретно на одной проблеме, и сигналы, полученные учеными, будут «разбавлены» ненужной информацией: допустим, человек выполняет какую-то работу, а на фоне мысленно он вспоминает любимую песню. Кроме того, каждый человек по-своему мыслит и это проявляется даже в случаях с такими примитивными задачами, как чтение предложенного текста. Соответственно, варианта с созданием единого алгоритма попросту нет.
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На помощь исследователям пришел искусственный интеллект. Нейросеть может самообучиться, чтобы распознавать импульсы мозга самостоятельно. Помимо информации с ЭЭГ искусственный интеллект использует еще и камеры, фиксирующие движение глаз человека, читающего текст. Нейросеть сравнивала мозговую активность человека и колебания взгляда. Это помогло программе отделить чтение текста от остальных мыслей и превратить «чистые» импульсы в код, а оттуда – в текст, расшифровку.
Искусственный интеллект, конечно, имеет свои недостатки – одним из таких является стремление системы максимально оптимизировать и «сжать» смысловую составляющую результата. Так, вместо того чтобы определить конкретные слова, программа определяла и выдавала образы. К примеру, слово «мужчина» заменялось «человеком», а «человек» - «автором», «личностью» и так далее. Итоговый результат не сильно меняется от этого, и на первый взгляд это безобидное изменение. Однако такое искажение значит то, что технология совершает ошибки и в чем-то неправильна.
Исследователи сделали вывод о том, что большие языковые модели пока не готовы к участию в исследованиях человеческого мозга – им еще учиться и учиться.