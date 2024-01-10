Проект называется DeWave, но пока что не всё так гладко, ИИ все еще совершает ошибки.

Ученые из австралийского Технологического университета Сиднея (University of Technology Sydney (UTS)), работающие над проектом «DeWave», проводят исследования в области искусственного интеллекта и нейробиологии. Исследователи разработали свою собственную программу и столкнулись со сложностями – тем не менее, у системы есть и свои преимущества. Главное достоинство разработки состоит в том, что теперь для чтения мыслей больше не нужно вживлять электроды в организм. Новый способ гораздо легче – необходимо надеть шапочку, которая снимает ЭЭГ и преобразовывает сигналы активности мозга в определенный код.

Непосредственно считать и запечатлеть импульсы, которые подает мозг, уже не так сложно. Однако интерпретировать и перевести сигналы практически невозможно. Дело в том, что у каждого человека есть свои физиологические особенности, и это может серьезно исказить общие данные, даже если различие совсем небольшое. Вторым фактором является природа человека как таковая. Наш мозг попросту неспособен сосредоточиться конкретно на одной проблеме, и сигналы, полученные учеными, будут «разбавлены» ненужной информацией: допустим, человек выполняет какую-то работу, а на фоне мысленно он вспоминает любимую песню. Кроме того, каждый человек по-своему мыслит и это проявляется даже в случаях с такими примитивными задачами, как чтение предложенного текста. Соответственно, варианта с созданием единого алгоритма попросту нет.

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На помощь исследователям пришел искусственный интеллект. Нейросеть может самообучиться, чтобы распознавать импульсы мозга самостоятельно. Помимо информации с ЭЭГ искусственный интеллект использует еще и камеры, фиксирующие движение глаз человека, читающего текст. Нейросеть сравнивала мозговую активность человека и колебания взгляда. Это помогло программе отделить чтение текста от остальных мыслей и превратить «чистые» импульсы в код, а оттуда – в текст, расшифровку.

Искусственный интеллект, конечно, имеет свои недостатки – одним из таких является стремление системы максимально оптимизировать и «сжать» смысловую составляющую результата. Так, вместо того чтобы определить конкретные слова, программа определяла и выдавала образы. К примеру, слово «мужчина» заменялось «человеком», а «человек» - «автором», «личностью» и так далее. Итоговый результат не сильно меняется от этого, и на первый взгляд это безобидное изменение. Однако такое искажение значит то, что технология совершает ошибки и в чем-то неправильна.

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Исследователи сделали вывод о том, что большие языковые модели пока не готовы к участию в исследованиях человеческого мозга – им еще учиться и учиться.