Хочет еще раз извиниться за "голую вечеринку".

Известный шоумен Филипп Киркоров заявил, что денежные средства, полагающиеся ему за участие в новогодней телепрограмме НТВ «Золотая маска» будут направлены на поддержку жителей Белгорода, пострадавших от ракетных атак на город. "Я передаю все средства за выступление в телепроекте "Новогодняя Маска" пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, совершенной в предновогодние дни, жителям Белгорода" - недавно распространил в социальных сетях звезда эстрады.

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Такое поведение певца связывают с его участием в вызвавшей негативный общественный резонанс скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлевой, организованной в столичном ночном клубе «Мутабор», которое многие знаменитости Российской эстрады посетили в крайне бесстыдных нарядах, а некоторые и вообще без них. К примеру, репер Vacio (Николай Васильев), который заявился в клуб абсолютно голым, надевшим только носок на интимное место. Кстати, за эту выходку Васильев по решению суда провел в спецприемнике 15 суток. Сразу же после обнародования фото и видео со скандальной вечеринки многие российские звезды шоу-бизнеса вынуждены были прилюдно оправдываться за свое поведение, называя свой визит совершенно случайным и «пятиминутным».

Ранее и организатор «Голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева в надежде хоть как-то сгладить негативный резонанс от скандального шоу заявляла, что направит весь доход от организации мероприятия на благотворительность, правда не уточнив, на какие именно цели, кому и в каком размере будут сделаны перечисления. После ее покаянного заявления никаких сведений о реализации данного намерения в средствах массовой информации не распространялось.

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Что касается Киркорова, то его участие в шабаше Анастасии Ивлеевой сильно сказалось на концертно-финансовой составляющей артиста - были отменены ряд уже запланированных выступлений, в частности, в рамках проекта "Зимнее Show", планировавшемся 1 января 2024 года. Также отснятые сцены с его участием были удалены из новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркорову предназначалась роль императора Петра I. И даже высказывались призывы лишить Киркорова звания народного артиста, о чем заявлял глава ФПБК Виталий Бородин, посчитавший несовместимым скандальное поведение певца с таким высоким общественным положением. Однако, в Министерстве культуры в ответ сообщили, что не видят достаточных оснований, чтобы лишить шоумена звания «народный».