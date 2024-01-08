Основания подачи иска в карточке дела не указаны, но скорее всего, ответчик просрочил платежи по авторским правам.

Совсем недавно российская общественность была взволнована нашумевшей «Голой вечеринкой», проведенной известной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Мероприятие прошло в ночном клубе «Мутабор», куда явилось множество звезд российской эстрады. Следуя дресс-коду, знаменитости прибыли в полуобнаженном виде. Особенно выделился рэпер Vacio (Николай Васильев), прибывший на мероприятие без единого предмета одежды.

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Мероприятие спровоцировало негативный отклик в обществе. Последствиями вечеринки стал арест скандально известного рэпера, отмены концертов и съемок у многих звезд, разрыв контрактов с телеканалами и коммерческими компаниями у самой Ивлеевой. Ранее стало известно, что в отношении организатора события также начала проверку Федеральная налоговая служба. Многим представителям шоу-бизнеса, участвовавшим в концерте, пришлось оправдываться и извиняться перед общественностью.

Юридические последствия коснулись и самого клуба «Мутабор» (юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Арт Центр»). По сведениям из реестра арбитражных исков, Российское авторское общество (РАО) подало требование на клуб в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с ответчика 537 тысяч рублей.

Иск был принят Арбитражным судом 28 декабря, судебное производство пока что не начато, судья не определен. Основания для подачи иска также пока что не известны.

Чаще всего Российское авторское общество подает иски в суд на организаторов концертов, когда есть факт исполнения музыкальных произведений без договора, либо из-за нарушения существующего контракта.

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Это еще один прецендент судебного разбирательства, спровоцированного проведением нашумевшей вечеринки. До этого Хамовническим судом Москвы был принят коллективный иск в отношении Анастасии Ивлеевой на общую сумму в один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда. 29 декабря в отношении блогера также было вынесено судебное решение о признании за ней обязательства выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за организацию одновременного нахождения большого количества людей в одном помещении, повлекшее нарушение общественного порядка. Штраф в 200 тысяч рублей получил и рэпер Vacio, но за другое правонарушение – пропаганду ЛГБТ. Кроме того, Николай Васильев за свое скандальное появление был подвергнут аресту на 15 суток. Как стало известно 6 января, суд снова отправил в изолятор Vacio на 10 суток за мелкое хулиганство.