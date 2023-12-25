"Я придумал свой образ, чтобы удивить публику" - сказал рэпер.

Рэпер Vacio распространил видеоролик с оправданиями своего шокирующего поведения на «закрытой вечеринке» скандально известной московской блогерши Анастасии Ивлевой. Молодой музыкант объяснил свой поступок простым желанием удивить публику и, по его словам, меньше всего хотел кого-то оскорбить.

реклама

25-летний Николай Васильев, более известный под псевдонимом Vacio заявился на мероприятие Ивлевой совершенно голым, надев только один носок на интимное место, чем шокировал многих пользователей сети, посмотревших запись и фото «голой вечеринки».

В своем видеообращении скандальный рэпер раскаялся и признал, что своим поведением нанес оскорбление чувствам многих людей и вспомнил про «тяжелое для нашей страны время». По словам шоумена, он не преследовал цели пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, а хотел лишь слегка удивить участников вечеринки, в результате чего случайно оказался запечатлен на видео с незнакомыми людьми.

Правоохранительные органы организовали проверку материалов скандальной вечеринки, усмотрев в действиях организаторов и участников ряд нарушений и признаки ЛГБТ-пропаганды. В частности, Николаю Васильеву назначили 15 суток ареста и штраф в размере 200 тыс. рублей.

Организатор «голой вечеринки» Анастасия Ивлева также не осталась в стороне и выпустила покаянное видео. В записанном видеообращении Ивлева с одной стороны принесла извинения за то, что контент проник в сеть, а с другой стороны не выразила особого сожаления за саму организацию шокирующего мероприятия, назвав это вполне осознанным действием. В конце видеообращения Ивлева объявила, что весь доход от продажи билетов будет направлен на благотворительность, правда не уточнив, в чем по ее мнению эта благотворительность будет выражаться.

Большинство пользователей сети, посмотревших контент со скандальной вечеринки однозначно осудили действия организаторов и участников этого шоу, призвав правоохранительные органы наказать организаторов и участников, а также пресечь впредь проведение аналогичных мероприятий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее время Роскомнадзор признал практически весь контент с «закрытой вечеринки» Анастасии Ивлевой не соответствующим законодательству РФ, в связи с чем распространенные видео и фотографии блокируются в сети.