Кроме Warhammer он еще писал дополнение и к Realm of Chaos.

Утром 30 декабря 2023-го года в мир иной спокойно отошёл, находясь среди родных и близких, Брайан Анселл, один из людей, подаривших миру франшизу Warhammer, известный дизайнер настольных ролевых и варгеймов. Брайан почил в возрасте 68 лет. Об этом было сказано в социальных сетях, распространивших печальную весть в тот же день.

Warhammer Fantasy Battle, родившийся в 1983-м году в офисе британской компании Games Workshop, стал родоначальником одной из самых успешных и популярных франшиз, собравшей миллионы верных поклонников по всему земному шару и возбуждающей горячий интерес и дискуссии.

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На данный момент WH – это несколько варгеймов, успешные компьютерные игры, такие как Dawn of War, а также плеяда литературных произведений Black Library. Вслед за битвами фэнтезийных людей, орков, гномов и эльфов компания создала и мир мрачного будущего, разительно напоминающий нашу современность – Warhammer 40000.

Эклектичная вселенная, способная предложить любому фанату что-то своё на выбор – дело рук в том числе и Анселла. С 1978-го года Games Workshop подписала соглашение с Брайаном, основав компанию Citadel Miniatures, ныне главный поставщик официальных миниатюр для Warhammer и других проектов GW.

В 1983-м году Анселл вместе с Ричардом Холливэлом и Риком Пристли создали Warhammer Fantasy Battle – настольный варгейм, вдохновленный творчеством Джона Рональда Руэла Толкина, Пола Андерсена и Майкла Муркока. Игра быстро стала хитом, на тот момент поразив потенциальных покупателей новизной идеи и эффективным геймплеем.

Уже в 1985-м Брайан стал исполнительным директором компании, а в декабре 1991-го выкупил GW, продолжая развивать две параллельные линейки игр – WH FB и WH40000, приносящие фирме наибольший доход.

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К сожалению, позже дизайнер покинул компанию, перейдя в Wargames Foundry, завладевшую в том числе правами на некоторые миниатюры, ранее принадлежавшие GW. На текущий момент компания продолжает выпускать успешные металлические миниатюры для исторических и фентезийных сеттингов.