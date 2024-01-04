Это состоялось в рамках СВО на территории Украины

2 января 2024 года может войти в военную историю, как день, когда впервые настолько массированно применили гиперзвуковые ракеты. Речь идет о массовом запуске русских гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые запустили с носителей МиГ-31К в сторону военных объектов киевской власти.

По некоторым данным уже за утро второго января было выпущено до 11 «Кинжалов» и число пусков может увеличиться, поскольку в воздухе кружит еще несколько «Мигов». Об этом сообщает русский телеграмм-канал «Два Майора» со ссылкой на собственные источники информации.

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2 января 2024 года рано утром начался массированный комбинированный удар русской авиации по военным объектам Вооруженных сил Украины. В ударе участвовали не только дроны-камикадзе и тактические ракеты типа «Калибра» или «Искандера», но и ракеты воздушного базирования. Зафиксированы вылеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые наносили удары со стороны Херсонской и Ровнинской области. Также в небе подняли МиГ-31К с ракетами «Кинжал», выпустившие до 11 ракет с интервалом в несколько минут. Точной информации о целях «Кинжалов» нет, но есть предположение, что это военные объекты в Киеве и Харькове.

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При этом удары ВКС РФ идут не только по этим городам, так как приходят сообщения даже из Львова. Что интересно, мэр Киева Кличко рассказывает про успешную работу ПВО, хотя в городе были «хлопки», а некоторых районах имеются пожары. Дополняет картину информация про перебои с водоснабжением и электроэнергией. Генштаб ВСУ уже подготавливает рассказ, как доблестные силы ПВО отбили все атаки русских. На этом фоне появляются данные из украинских ТГ-каналов про падение украинских зенитных ракет на жилые дома.