Новые самолеты отличаются новыми принципами аэродинамики

Российская дальняя военная авиация является одной из составляющих нашего ядерного щита, прикрывающего страну от потенциального противника. Поэтому развитие этого рода войск является ключевым и туда вкладывается немало сил и средств.

Сегодня появилась новость, что ДА ВКС Российской Федерации получат в новом, 2024 году, модернизированные и собранные боевые машины. Также есть сообщение от командующего Дальней авиацией Сергея Кобылаша о поступлении в ДА КВС самолетов с новыми аэродинамическими принципами и улучшенными тактико-техническим характеристиками.

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В рамках развития Дальней авиации на вооружение поступят новые машины с принципиально иными аэродинамическими характеристиками, которые серьезно повлияют на эффективность боевых машин. Об этом сообщает командующий ДА ВКС РФ Кобылаш в своем сообщении. Также он заявил про поступление модернизированных машин и даже про совсем новые самолеты, собранные в Казани. При этом более подробной информации о том, что подразумевается под «иными характеристиками» от командующего не поступало. Скорее всего она относится к секретной информации, которую пока не могут сообщать в открытых источниках. В любом случае в этом году мы узнаем, что это за самолеты или хотя бы как они называются.

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Тут можно предположить, что речь идет о перспективных самолетах дальней авиации под названием ПАК ФА, но об их разработке сообщили относительно недавно и на каком этапе она находится – тайна. Возможно также речь идет о бомбардировщиках Су-75, но их к дальней авиации можно не причислять, так как радиус их полета не то, чтобы очень велик.