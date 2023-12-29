Сорвали контрнаступление украинских войск.

Сергей Шойгу, министр обороны, сообщил, что российская армия достигла своей основной цели в этом году, а именно отбить контрнаступление противника.

Миссия была успешно выполнена благодаря созданию продуманной обороны, использованию надежного оборудования и решительным действиям бойцов. Верховный главнокомандующий выразил благодарность руководителям и сотрудникам Министерства обороны за оказанные услуги.

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По словам Сергея Шойгу, российские вооруженные силы получают все больше стратегических преимуществ и превосходят противника в боевых операциях. На видеоконференции Минобороны будут обсуждаться планы на следующий год и приоритетные направления, выделенные Владимиром Путиным на встрече в Министерстве обороны.

Шойгу, 1 декабря сообщил о том, что за полгода контрнаступления ВСУ понесли огромные потери в людях и технике - 125 000 человек и 16 000 техники. В ночь на 25 декабря Шойгу сообщил Путину, что российские вооруженные силы взяли полный контроль над Марьинкой в Донецкой народной республике. Он отдал дань уважения солдатам 150-го полка, которые сделали многое для освобождения населенного пункта.

4 июня украинские войска начали контрнаступление, которое президент России Путин позже объявил полностью провальным. К началу декабря Киев понес более 125 000 потерь в результате безуспешных атак на территорию.

Украинское контрнаступление было направлено на восстановление контроля над Азовским морем и освобождение оккупированных российскими войсками территорий Донбасса. Основные удары были нанесены по трём направлениям: Бахмутскому, Великоновосёлковскому и Мелитопольскому. Украинские войска использовали в наступлении новейшую бронетехнику, поставленную Западом, включая танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley. Однако российская оборона оказалась крепче, чем ожидалось. Российские войска применили массированный огонь из реактивных систем залпового огня, артиллерии и авиации, а также контратаки силами танков и мотострелков

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Шойгу заявил, что украинские войска не смогли достичь своих целей ни на одном из фронтов. Ситуация на фронтах остается напряженной, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и возобновлению переговоров. Согласно данным ОБСЕ, в зоне конфликта ежедневно фиксируются сотни нарушений режима тишины, в том числе с применением тяжелого вооружения. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия и провокациях.