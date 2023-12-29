Он сказал, что нельзя допустить победы России в конфликте на Украине.

Пока украинские чиновники и военные переживают про уменьшение поставок со стороны «цитадели демократии» в виде США, европейские политики продолжают гнуть историю про увеличение поставок. В частности, в своем недавнем сообщении глава европейской дипломатии и главный «друг» России, который в свое время заявил про «войну до последнего украинца», Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо мобилизовать все силы и ресурсы, чтобы противостоять войскам Российской Федерации.

В своем интервью британской газете The Guardian Боррель поделился переживаниям по поводу русской экспансии. Европейский дипломат переживает, что Путин решил победить на поле боя и не остановится на части Украины, а пойдет дальше. На этом фоне всем европейским странам необходимо мобилизовать все ресурсы. Разумеется, сами европейские страны в войну ввязываться не должны, а только должны передавать украинской армии новые боевые машины, боеприпасы и прочие товары, необходимые для поддержания костра войны.

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Стоит понимать тот факт, что за последние три месяца, с начала войны в секторе Газа и фактическом провале контрнаступления, американцы резко снизили поставки и финансовую помощь киевскому правительству. Джо Байден изворачивается ужом, чтобы хоть немного протолкнуть украинские проекты среди конгрессменов. Однако те сопротивляются и поддаются с большой неохотой. На этом фоне Евросоюз даже увеличил поставки, а если Боррель добьется своего и к нему прислушаются, то поток помощи станет заметно больше. Правда стоит помнить факт, что экономика ЕС сейчас не в самом лучшем состоянии и там это прекрасно понимают.