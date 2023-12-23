Контракт на производство обошелся в 3,1 млрд злотых.

Последние несколько лет Польша четко и планомерно вооружается современным оружием собственного и зарубежного производства. Сегодня стало известно, что 19 декабря 2023 года министерство обороны страны подписало договор на поставку 24 РЛС P-18PL. Стоимость контракта оценивается в 3,1 миллиарда злотых или почти 780 миллионов американских долларов. Эти РЛС станут основой системы ПВО и смогут обнаруживать разнообразные цели на дистанции в 900 км.

Информация про заключенный Минобороны Польши и консорциумом PGZ-Narew поделилось издание «Альтаир» со ссылкой на собственные источники. Комплекс начали разрабатывать в 2012 году, взяв за основу экспортный вариант П-18 «Терек» под названием «Лаура». Разработка велась почти 10 лет и завершилась в декабре 2022 года, после чего РЛС проходила испытания и тестирования.

реклама

Комплекс O-18OL состоит из трех машин, которые выполняют свои отдельные функции. На первой под обозначением WO-18 размещается непосредственно антенна с АФАР и оборудование для работы с ней. Вторая машина WW-18 используется в качестве передвижного командного пункта всего комплекса. Третья машина WJ-18 разработана, как мобильная силовая установка с центром перераспределения электроэнергии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новая РЛС будет способна обнаруживать целый ряд воздушных целей и передавать полученные сведения силам ПВО. В этот перечень входят баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты, сверхзвуковые самолеты и даже дроны. Разумеется, прикрывать эти установки будут небо на востоке страны откуда возможна атака русских войск.