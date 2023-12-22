Он сказал, что это потребует снижения расходов на социальные нужды.

Ни для кого не секрет что украинская экономика находится в крайне плачевном состоянии и нуждается в регулярной подпитке деньгами со стороны. На этом фоне министр финансов Украины сделал заявление, что страну можно перевести на «военные рельсы», но для этого придется урезать расходы на социальную сферу в несколько раз. При этом Марченко рассказал, что это приведет к резкому ухудшению уровня жизни украинских граждан, которое сейчас находится не на высоте.

Глава минфина Украины сделал заявление, что промышленность страны можно перевести на «военные рельсы», но это потребует не только изменения структуры экономики, но и приведет к ухудшению уровня жизни простых граждан. При этом чиновник также рассказал, что сейчас ситуация в связи с военным конфликтом весьма специфическая, но работать с ней можно. Тут стоит напомнить, что целый ряд предприятий на Украине и так работает на военных и в цехах мирных предприятий собирают военную технику и боеприпасы.

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Также стоит отметить, что по неофициальным данным ВВП Украины может покрыть только 6% расходов военно-промышленного комплекса и вооруженных сил страны. Все остальные деньги поступали извне в виде траншей от западных друзей киевской власти. Как только с этим начались перебои украинская экономика начала еще сильнее страдать и в случае необходимости, согласно заявлениям Зеленского, финансирование социальной сферы будет урезано до минимума для покрытия военных расходов.