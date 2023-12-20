С увеличенной дальностью обнаружения целей и новыми ракетами

Российская Федерация получила в наследство от Советского Союза серьёзную школу создания разнообразных комплексов ПВО, которую с успехом развивает, регулярно показывая новые модификации систем ПВО.

Так, на основе полученного в зоне СВО боевого опыта была разработана и запущена в серию новая модификация ЗРПК «Панцирь-С», получившая обозначение «СМ». Согласно полученным от источника данным, новый комплекс способен поражать и вести воздушные цели разных категорий на больших дистанциях.

реклама

Судя по полученным данным, которыми с РИА Новости поделился неназываемый источник, в зоне СВО уже проходят испытания комплексы ПВО ЗРПК «Панцирь-СМ», которые значительно превосходят предыдущую версию. Благодаря новым ракетам, способным развивать скорость до 3 км/с и поражать цели на большей дистанции, и улучшенной РЛС, которая «ловит» и ведет цели на дистанции до 75 км. Комплекс этих факторов позволяет сказать, что новый «Панцирь» надежно прикроет как военные объекты, так и войска на марше.

Увеличение дальности обнаружения и идентификации целей стало возможным за счет новой фазированной решетки антенны радара. Новый «Панцирь» способен обнаружить и поразить любые воздушные объекты: дроны, самолеты, вертолеты и ракеты. При этом, как сообщает источник, эти варианты ЗРПК не пойдут на экспорт и будут использоваться только русскими войсками, так как в комплексе применено много новых технологий. Такая позиция вполне объяснима, ведь никто не дает гарантии, что переданный комплекс не попадет в руки потенциального противника.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним также, что в начале этого года ЗРПК "Панцирь-С" был улучшен для борьбы с РЗСО НАТО.