Эта машина будет бороться с западными РСЗО.

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Российские инженеры успешно улучшили ЗРПК «Панцирь-С» для борьбы с западными РСЗО типа Himars и M270. Инженеры использовали опыт полученный из боев в зоне СВО для доработки машины. Информацию об успешном улучшении ЗРПК передала корпорация "Ростех".

По словам инженеров новая версия ЗРПК теперь может без проблем вести борьбу с новыми РСЗО с Запада. Какие именно доработки и улучшения были внедрены в технику — не раскрывают. Возможно, инженеры также доработали ПО. Так, по информации МО РФ ЗРПК «Панцирь-С» на фронте сбивает по несколько целей за одну ночь, включая дальнобойные ракеты, пуски ракет из РСЗО, авиацию и вертолеты. Правда, современное западное вооружение довольно уязвимо, и модернизация в таком случае весьма правильное решение. Ведь, ВСУ недавно поставили дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут менять цель в любой момент и летят низко над землей. Франция уже обещает отправить свои дальнобойные ракеты, и что будет там — вопрос. В таких условиях улучшение систем для борьбы с воздушными целями — единственный путь.

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Модернизированная версия попадет в зону СВО не сразу. Отмечу, что этот комплекс имеет дальность действия от 200 метров до 20 километров, а ловит ракеты на скорости до 1000 м/с.