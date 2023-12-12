Считается, что он сейчас будет более эффективной альтернативой национальной валюте.

Специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) опубликовали научную статью, в которой выделены положительные стороны биткоина. Вывод экспертов: биткоин является альтернативой традиционным финансовым рынкам, предлагает транзакционные преимущества и средство сбережения в странах с нестабильными валютами.В документе ЕЦБ делается попытка определить, что движет принятием биткоина, основываясь на объеме торгов на одноранговых (P2P) биржах LocalBitcoins и Paxful. В состав группы экспертов вошли три квалифицированных экономиста – двое из них работают в ЕЦБ, третий – бывший стажер.

реклама

Авторы отчета отмечают, что именно развивающиеся страны лидируют в принятии BTC. В отличие от промышленно развитых стран, в таких государствах люди торгуют в основном на P2P-биржах, которые служат лишь платформой, объединяющей покупателей и продавцов. В таких странах, как США и Германия, криптовалюту чаще покупают на централизованных биржах (CEX). В абсолютном выражении наиболее часто используемыми валютами в одноранговых транзакциях, помимо доллара США, являются нигерийская найра, российские рубли, китайский юань и индийская рупия.

Биткоин в начале декабря торгуется на рекордно высоком уровне по отношению к нигерийской найре. Авторы указывают на тот факт, что из 20 стран с наибольшим распространением биткоина и т. д. только две являются индустриальными странами. Все это говорит о том, что люди все чаще готовы переключаться на альтернативы, особенно когда происходит значительная потеря стоимости бумажных валют. К такому же выводу пришли экономисты, работавшие в ЕЦБ.

Они добавляют, что «макроэкономическая нестабильность потенциально может привести к более широкому использованию криптовалют». В конечном счете, мнение трех экономистов о том, что биткоин может быть «лучшим средством сбережения по сравнению с национальной валютой стран с высокой инфляцией и, как правило, более слабым обменным курсом», является нетипичным заявлением для чиновников ЕЦБ.

Фактически, биткоин также защищает от инфляции евро или доллара. С 2011 года среднегодовой темп роста биткоина превышает 100%, если измерять его в евро. Это означает, что с тех пор цена биткоина в среднем удваивалась каждый год.Кроме того, эксперты признают, что биткоин может служить альтернативой инвестированию в традиционные финансовые рынки, к которым не имеют доступа многие люди в менее развитых странах. Хотя экономисты неоднократно подчеркивают, что биткоин — это спекуляция, они называют еще одно важное преимущество актива.Около двух миллиардов человек не имеют банковского счета. Они не могут инвестировать в акции и облигации. С помощью ценных бумаг граждане могли бы, по крайней мере, в некоторой степени защитить себя от девальвации бумажных денег. Биткоин же доступен каждому в любое время и, как правильно заметили авторы, без необходимости доверять посредникам.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя, как и в каждом рабочем документе ЕЦБ, есть оговорка о том, что заявления авторов не отражают точку зрения центрального банка, по стандартам регулятора это положительная оценка биткоина. Идея европейских монетарных властей всегда заключалась в том, что «биткоин никому не нужен, кроме преступников». На данный момент позитивно то, что ЕЦБ отказывается от этой точки зрения.