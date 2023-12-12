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Украинские военкомы совершают рейды по одесским маршруткам
Чтобы набрать «мобилизационного ресурса».

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В ноябре 2023 года киевская власть начала разгонять историю про нехватку личного состава в рядах Вооруженных сил Украины. Киевские чиновники важно выступали с требованиями и обвинениями в сторону региональных властей, чтобы те тщательнее проводили акты мобилизации и лучше собирали «мобилизационный ресурс». Дошло до того, что вышли новые законы, которые резко ужесточили методы набора рекрутов, а также проскочило заявление, что набором начнут заниматься специальные рекрутинговые агентства. Результатом всего стали рейды военкомов по тренажерным залам и торговым центрам.

Так в Одессе руководство местных военкоматов дало указание на набор потенциальных рекрутов в торговых центрах и тренажерных залах. Официальные лица заходили в места скопления потенциальной «живой силы» и вручали повестки всем кому можно. Это резок увеличило негатив в сторону местных властей, но поделать простые украинцы с эти ничего не могут. Однако теперь пошла новая волна набора и небезопасными стали маршрутные такси. Так появились сообщения про заходы военкомов в маршрутку и опрос мужчин на предмет постановки на военный учет. Всем, кто не встал на учет вручают соответствующие документы и препровождают до ближайшего центра укомплектования ВСУ.

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Насколько эффективными окажутся новые меры покажет время, но скорее всего это приведет к еще большей осторожности со стороны мужского населения Украины. В любом случае, чем меньше мобилизованных окажется в рядах ВСУ – тем легче придется нашим военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Киевская власть сама того не желая помогает русской армии таким необычным образом.

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#украина
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