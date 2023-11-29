Речь идет про недавно произошедший налет.

Как уже сообщалось в ночь на 25 ноября 2023 года российская армия предприняла массированную атаку дронами-камикадзе типа «Герань» на украинскую столицу, столичную область и еще ряд областей страны. При этом официальный представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что была сбита 71 единица как они их называют «Шахедов» из зафиксированных 74. Однако после полудня спикер Воздушных сил ВСУ выступил с новыми, обновленными, данными про события, и цифра там резко изменилась.

Выступая с новым сообщением, Игнат заявил, что в небе Украины ВС ВСУ были уничтожены 74 «герани» из обнаруженных 75. Только одной машине удалось пробиться через закрытое железным куполом небо «незалежной» и нанести какие-то там повреждения о которых не сообщается ничего конкретного. Стоит отдать должное силам ПВО Украины, которые работают с такой результативностью и видимо поэтому появляются регулярные сообщения про попадания русских дронов по складам и местам дислокации живой силы ВСУ. Возможно, на Украину прибыли новые системы ПВО, переданные западными партнерами киевской власти. В любом случае стоит ожидать официальных данных со стороны российского МО, которое может быть поделится более точными сведениями.

реклама

В любом случае если представить, что Игнат не «вешает лапшу на уши», то страшно представить сколько стоила такая результативность. Ведь по каждому дрону работали зенитно-ракетные комплексы западного и советского производства, и ракета для каждой из них стоит сотни тысяч «вечнозеленых» американских бумажек. Возможно, после такого украинское ПВО еще долго будет простаивать из-за банальной нехватки ракет, которые еще не пришли с запада для NASAMS, IRIS-T и «Патриотов».