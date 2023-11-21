Об этом накануне сообщил министр обороны Германии Борис Писториус

Во время своей поездки в Киев министр обороны Борис Писториус огласил планы Германии по укреплению ПВО Украины. Согласно этим планам, Киев получит дополнительно новые системы противовоздушной обороны IRIS-T, общей стоимостью в 1,3 миллиарда евро. В данную поставку будут включены четыре комплекса ПВО IRIS-T, которые общим количеством составят двенадцать зенитных систем. Однако следует отметить, что поставка данных систем ожидается не ранее 2025 года, так как они все еще находятся на стадии производства.

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В настоящий момент график поставок таков: на Украину уже были отправлены первые три системы и получит еще одну этой зимой. Кроме того, в следующем году планируется доставка еще четырех комплексов, а ещё через год Киев получит последную партию из четырех установок ПВО IRIS-T SLM.

Вместе с системами ПВО в пакет помощи войдут и артиллерийские снаряды, включая 155-мм боеприпасы, необходимые для украинской армии. Однако точные сроки поставок неизвестны, хотя в 2024 году Германия обещала поставить Киеву 140 тысяч таких боеприпасов. Помимо этого, Германия передаст Украине противотанковые мины и другое вооружение. Однако крылатых ракет Taurus в пакете не будет, так как Германия еще не готова передавать их Украине, и по словам Писториуса, нет новой информации по этому вопросу.

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Следует отметить, что зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence и представляет собой модульную конструкцию с открытой архитектурой. Комплекс состоит из пункта управления, мобильной многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) и от двух до четырех самоходных установок на колесном шасси. Каждая из установок оснащена восемью перехватчиками IRIS-T SLM. Передвижная вертикальная пусковая установка размешена на шасси легкого грузового автомобиля и способна поражать цели в секторе 360 градусов. Дальность стрельбы доходит до сорока км, а достижимая высота - до двадцати км.