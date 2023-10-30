Из-за дефицита полноценных ЗРК Штаты были вынуждены импровизировать

Пуск ракеты ЗРК Patriot. Фото: Армия США

По заверениям киевских властей, Украина отчаянно нуждается в средствах ПВО средней и большой дальности. Об этом говорил сам Зеленский во время своего недавнего визита в Брюссель, где проходил очередной слёт министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн".

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Американцы, которые сейчас сфокусированы на Ближнем востоке, пошли на встречу. США разработали новую систему ПВО для Украины. Но что это за система! Всё дело в том, что современные ракеты от систем "Пэтриот" будут запускаться советскими ЗРК. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщается, новую разработку официальные лица называют программой FrankenSAM. Она объединяет передовые западные зенитные ракеты с модернизированными пусковыми установками и радарами наведения советского образца. На самом деле FrankenSAM – это даже не одна система, несколько вариантов "модернизированной" ПВО.

Первый представляет собой комбинацию пусковых установок ЗРК "Бук" и американских ракет RIM-7 Sea Sparrow. Другой – это сочетание радаров советской эпохи и ракет AIM-9 Sidewinder. Обе гибридные системы в течение нескольких месяцев проходили испытания на территории США. Как заявляет The New York Times, до конца осени обе системы будут доставлены на Украину.

Интересно, что обе названные ракеты являются ракетами ближнего радиуса действия.

Существует ещё один вариант комплекса FrankenSAM с ракетами от ЗРК Patriot. Но, как заявлено, его ещё тестируют.

Появление таких систем может свидетельствовать о том, что всякие системы IRIS-T, NASAMS и прочие в арсеналах западных стран подходят к концу. Самим мало! Что касается "неиспытанного" варианта с ракетой от ЗРК "Пэтриот", то есть вероятность того, что Киев его не получит. Слишком дорогие ракеты.

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Определённый интерес вызывает и название программы – FrankenSAM. Оно говорит само за себя, почти что "Франкенштейн". Как всегда в лучших американских традициях. О том, сколько десятков или сотен миллионов долларов "распили" на этом деле представители военной промышленности США, можно только догадываться. И всё ради того, чтобы где-то что-то подкрутить.