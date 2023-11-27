Техника устаревшая, зато бесплатно.

Украинские вооруженные силы постепенно превращаются в реконструкторов техники времен «холодной войны». Туда скидывают буквально все устаревшее, что могут найти на своих складах и преподносят это, как «помощь», а украинские чиновники только рады такому, так как такие машину лучше, чем их отсутствие. Теперь вот парламент Болгарии, «лучшего» друга России еще со времен русско-турецкой войны конца 19-го века, одобрил передачу киевским властям партию бывших на хранении БТР-60. Об этой новости пишет болгарская пресса.

Почти 152 члена парламента Болгарии проголосовали за передачу Украине устаревшей бронетехники со складов Министерства внутренних дел. Машины для МВД закупили по случаю и уже более 40 лет они находятся на долгосрочном хранении и неизвестно сколько из них вообще находится в рабочем состоянии. При этом в Украину пойдёт не только БТР-60, но все что вообще с ними связано, включая штатное вооружение и оставшиеся запасные части. Всего речь идет о передаче около ста бронетранспортеров.

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Тут стоит отметить, что правительство Болгарии уже не в первый раз скидывает неликвид украинским властям. Так в сентябре передали партию нерабочих зенитных управляемых ракет для комплексов С-300, которые с радостью забрали украинские военные. Во теперь туда сплавляют ненужные броневики, которые в противном случае пришлось бы утилизировать самостоятельно. При этом София передает их совершенно бесплатно в расчете на компенсацию со стороны лучшего друга США. Насколько оправдаются их расчеты можно будет узнать позже, если об этом вообще напишут в официальной прессе.