На этот раз неудачный запуск украинской системы ПВО удалось заснять на видео

Не секрет, что многие жители Европы имеют ошибочные представления о ходе украинского конфликта. Многие полагают, что там идут настоящие боевые действия, а Россия разносит города в щепки. Власти в Киеве делают всё, чтобы не развенчивать этот миф. Вот только реальная обстановка совсем отличается от той, что муссируется на Западе. Так, жители крупных городов по вечерам посещают рестораны и другие заведения, устраивают на улицах массовые гуляния и обильно употребляют алкогольные напитки. Такое происходит во Львове, в Киеве и в Одессе.

Пожалуй, именно южный город чаще всего уличают в подобном поведении, ведь по выходным там можно встретить тысячи праздно слоняющихся людей, а в итоге создаётся впечатления, что в стране царит мир. Как показали вчерашние события, подобные гуляния могут плохо закончится, о чём мы поговорим ниже.

реклама

Вчера вечером Россия осуществляла удары при помощи беспилотников по портовой инфраструктуре Одессы. По местному времени было всего 8 вечера, поэтому неудивительно, что на Дерибасовской и прилегающих улочках собралось много людей. Раздался взрыв, после которого народ быстро начал покидать центр города, а местные паблики разместили воронку и даже последствия прилёта ракеты. Утверждалось, что это русские ударили в самый центр Одессы, терроризируя местное населения. К утру появились официальные данные, сообщающие о нескольких раненых и повреждении здания Художественного музея. Какое-то время царил информационный вакуум, поскольку было неясно, какая ракета упала, и что вообще произошло. К счастью, уже сейчас можно говорить об очередной неудаче украинского ПВО.

Ниже есть видео, доказывающее тот факт, что Украина использует сильно устаревшие системы, ракеты для которых должны были быть утилизированы много лет назад. Именно с этим эксперты связывают факты падения ракет С-300 на украинские города, а в данном случае случилось именно это. Часть ракет долгое время хранилась на складах в Восточной Европе, где их не планировали применять. Неудивительно, что после этого подобные ракеты не способны наводиться на цель и отказываются взрываться в воздухе, если цель прошла мимо. Эксперты также отмечают, что из-за высоких потерь среди личного состава в ВСУ много новичков. Личный состав пестрит теми, кто ещё не научился управляться с таким сложным оружием, а это ещё одна причина возникающих эксцессов с С-300.

Что до самого удара, то российские дроны-камикадзе прилетели в момент погрузки или разгрузки чего-то очень важного. Не исключено, что это было оружие или беспилотники, которые могли отправляться в Крым, но детальной информации на этот счёт нет. Украинская ракета причинила минимальные повреждения и по счастливой случайности упала не на людный район. Очевидно, что число пострадавших измерялось бы сотнями, если бы С-300 стоял ближе к Дерибасовской, а в данном случае всех тех, кто получил ранения, уже осмотрели и не планируют госпитализировать. Фасад здания починят, а несколько комнат в музее восстановят.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



