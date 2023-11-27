Новые Ланцеты носят название «Изделие 53» или Z-53

На прошлой неделе один из доцентов американской военной академии «Вест Поинт» заявил, что западные системы РЭБ, поставляемые на Украину, не способны бороться с русскими дронами-камикадзе серии «Ланцет». Те свободно летают по украинской территории и поражают военную технику. Так вот, появились данные, что русская армия сделает в дроновой войне резкий скачок вперед и вся благодаря новой версии «Ланцета», которая более известна как Изделие 53, а в некоторых источниках называется Z-53.

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Военный журнал Army Recognition высказал свое мнение, что русская армия получит новый технологический рывок с появлением на полях сражений новой версией прекрасно зарекомендовавшего себя БПЛА «Ланцет». Со слов издания Изделие 53 будет намного эффективнее бороться в вражеской бронетехникой за счет возможности автономного поиска и идентификации потенциальной цели. Теперь «Ланцет» Z-53 сможет сам найти, опознать и принять решение об атаке цели. Все это без приказов операторов и лишней демаскировки из-за передачи радиосигнала за ЛБС.

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При этом, отмечается в журнале, новые версии «Ланцета» в первую очередь предназначены для группового взаимодействия. Говоря проще, сразу несколько машин будут запускать в воздух и лететь за ЛБС в ходе полета они самостоятельно обнаруживают цель и поражают ее. Возможно, что они смогут обмениваться друг с другом разведанной информацией и если одна машина не смогла вывести из строя, например РЛС ЗРК, то туда отправятся остальные. Подобное резко повысит эффективность «Ланцетов» и доставит немало головной боли тем, против кого их применяют.