ИИ против поисковых систем - кто победит?

Искусственный интеллект – одна из составляющих поисковиков. ИИ в поисковых системах используется для анализа запросов, определения намерений пользователей и предоставления релевантных результатов. Он участвует в анализе запросов, определении намерений, ранжировании результатов и улучшении пользовательского опыта. Это особенно важно для крупных поисковых систем, которые обрабатывают миллионы запросов каждый день.

Владимир Васильев, специалист в сфере информационных технологий, поделился мнением о противостоянии искусственного интеллекта и классических поисковых систем – бытует мнение, что вскоре первое заменит второе.

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По словам Васильева, чем лучше работает искусственный интеллект – тем лучше работают и поисковики, так как одно используется в другом. В основе поисковика находится определенная языковая модель. Именно она отвечает за распознавание написанного пользователем текста и определяет суть запроса. Потом модель сравнивает введенный текст с тысячами сайтов и выдает наиболее векторно близкий результат, который, по сути, должен подходить пользователю больше всего: учитывается смысл слова и текста, их семантика.

Искусственный интеллект, например, ChatGPT, часто выдумывает информацию, говорит Васильев. Однако основную массу данных он берет из открытых источников в интернете. Эксперт считает, что основная проблема искусственного интеллекта на сегодняшний день – это отсутствие контроля над генерацией выдаваемого результата. Как следствие, невозможно полностью доверять тому, что создает ИИ.

Отдельно Васильев выделил явление, при котором крупные поисковики создают свои языковые модели, чат-ботов и так далее. Специалист назвал это неким трендом в отрасли. Кроме этого, он назвал искусственный интеллект направлением будущего, однако Васильев снова заострил внимание на работе над точностью результатов программ.

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Эксперт также сравнил поисковые системы с библиотеками: вероятно, они станут несколько менее популярными, однако их исчезновение невозможно, а кому-то и вовсе так будет удобнее и привычнее получать информацию.