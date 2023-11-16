Для этого развернут их локализованное производство.

В свое время Советский союз продал Индии лицензию на производство боевых машин БМП-2, которые те производили на заводе Medak. Всего выпустили около 2 500 машин, используемых армией страны в настоящее время. Недавно стало известно, что индусы хотят заменить морально устаревшие БМП-2 на что-то более новое и этим чем-то станет американский «Страйкер», который не самый удачный образец военной техники.

Согласно официальным данным, 10 ноября произошла встреча министров обороны и экономики США и Индии. Целью стал договор о развертывании, возможно, на территории Индии, завода по производству «Стракеров», которые пойдут в индийские войска. Со слов одного из чиновников, они планируют выпустить тысячи БТР. При этом все машины разделят на условно противотанковые с ракетным вооружением, разведывательные и командные. Планируется, что американские бронемашины заменят собой советские БМП-2 и их направят на индо-китайскую границу для несения боевого дежурства в расквартированных там частях.

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В последнее время индусы стали отказываться от военной техники собственной разработки. Так, на замену нашим БМП-2 в идеале должны были прийти индуские «Кестрели», созданные TATA ASL и DRDO. Однако, как и в случае с «Арджунами», что-то пошло не так, и правительство страны решило, что проще создать совместное с американцами предприятие. Тут было бы интересно узнать, а рассматривали наши индийские товарищи русский БМП-3 и если да, то почему от него отказались.