Быстрый, маневренный, технологичный, но на старой колесной базе и со слабым бронированием.

Многие страны мира активно модернизируют собственные армии, и Бразилия в этом плане не исключение. Так, бразильская армия вскоре получит новые опытные бронемашины EE-9M Cascavel, предназначенные для борьбы с бронетехникой противника. Новая модификация будет по своей концепции напоминать колесные танки производства Италии, но при этом военные Бразилии поставили четкий лимит стоимости переделки.

Бразилия - одна из крупнейших стран Южной Америки с немаленькой армией, а так как бюджет не резиновый, то на базе бронемашины EE-9 стали разрабатывать так называемый истребитель танков, или колесный танк. В башне размещено 90-мм гладкоствольное орудие, способное выполнять роль пусковой установки, также имеется сразу два пулемета: 7,62-мм и 12,7-мм. Однако главной фишкой станет наличие ПТУР, которые, по разным данным, будут закуплены у Израиля. То есть в EE-9V станут применять Spike LR, которые состоят на вооружении многих стран мира.

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Двухместная башня будет серьезно переделана и снабжена новыми системами наблюдения и СУО. Даже у водителя появится собственный монитор для наблюдения за окружающей машину средой. При этом бронезащита нового колесного танка останется прежней, так как 3-хосное шасси банально не выдержит установки нового бронирования. Пока в армию поступят два прототипа для испытаний, позже их количество увеличат до 7 единиц. Если испытания пройдут успешно, то армия закажет до 200 новых машин, а точнее их переделку до новой версии. Что интересно, в заказе четко указана предельная стоимость переделки одной машины в 30% от стоимости нового итальянского колесного танка «Кентавр 2».