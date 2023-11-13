Компания Northrop Grumman приступила к испытаниям

«Ястребы» в американском правительстве скоро получат в свое распоряжение новую игрушку, способную переносить и применять ядерное оружие в интересах распространения демократии по всему миру. В сети появилась информация про первый полет стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 «Райдер», который создается силами конструкторов фирмы «Нортроп Грумман» с 2015 года.

Согласно озвученным представителем фирмы Northrop Grumman Томом Джонсоном информации новый самолет успешно совершил первый полет. В сети также выложены кадры этого самого полета. Что интересно, полет должен был состояться еще в сентябре месяце, но по разным причинам испытания отложили. Ранее B-21 должен был взлететь зимой 2021-го, а затем летом 2022-го года, но по техническим причинам их отменили.

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Новый перспективный стратег должен прийти на замену старому B-52 и стать основным носителем ядерного оружия в воздушной составляющей американской триады. Сам самолет выполнен по форм-фактору «Летающее крыло» и внешне напоминает знаменитый B-2 Spirit, который, кстати, также должен быть заменен «Райдером».

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Американские военные ожидают, что B-21 пойдет в войска уже в середине нынешней декады. При этом уже первые аппараты станут оснащать ядерным оружием, включая специализированное программное обеспечение. При этом сообщается, что самолет далеко не сразу получит сертификат на оснащение оружием такой категории. Планируется, что всего будет поставлено на вооружение около ста самолетов этой модели, но когда все они поступят в войска, не сообщается. Вполне вероятно, что это долгая история на десятилетия.