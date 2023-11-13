Зеленский все еще надеется победить Россию.

Буквально на прошлой неделе появились сообщения, что на Украину втайне провезли несколько разобранных истребителей F-16, который потом отправились в неизвестном направлении. Киев крайне уверен в том, что американские боевые самолеты помогут украинским военным переломить ход СВО и решить вопрос с русскими. Однако бельгийское издание Modern Diplomacy сомневается в реальности такого поворота.

По мнению бельгийского портала Зеленский и его приближенные слишком сильно уверены в непобедимости истребителей F-16. Со слов украинского президента, они хотят, чтобы в страну поставили от 100 до 150 самолетов и вот тогда, добившись превосходства в воздухе, ВСУ покажут русским на дверь и вернут все потерянные ранее территории. Подобная риторика звучит из уст Зеленского уже не в первый раз, но ранее это были Javelin, потом разнообразная бронетехника и западные танки, а вот теперь – самолеты.

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Бельгийское издание пишет, что для такого количества самолетов, если их вообще поставят, у Украины нет мест для размещения. Более того, страна не обладает нужным количеством пилотов и обслуживающего персонала. Однако, никто и не собирается давать ВС ВСУ такое количество боевых самолетов сразу по нескольким причинам и в первую очередь из-за их дороговизны.

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Кроме того, возникают сомнения в боевой эффективности американских F-16 в зоне проведения специальной операции русских военных. Издание указывает на наличие у КВК РФ современных истребителей вроде МиГ-31 и Су-35. Вдобавок имеется серьезная группировка сил ПВО с самыми современными зенитно-ракетными комплексами.