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Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов

В будущем грибы могут стать частями растений.
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Давно признано и доказано, что грибы – это отдельное царство, которое не относится ни к животным, ни к растениям, хотя долгое время грибы считались частью именно растений. Грибы кажутся загадочными и непонятными, поэтому они вызывают колоссальный интерес у исследователей. Современная точка зрения микологов утверждает, что на данный момент существует около двухсот пятидесяти тысяч видов грибов, хотя некоторые источники приводят и цифру в полтора миллиона.

Один из самых интересных видов грибов с точки зрения науки – это мицены. Дело в том, что они питаются разложившимися, умершими тканями других животных и растений.

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Учеными из Дании было выяснено, что мицены вступили в интересный симбиоз с растениями, которые полностью живы и здоровы. Симбиоз заключается в бартере питательными веществами между грибами и растениями. Согласно мнениям исследователей, это признак происходящей эволюции, который человечество может наблюдать. Для ученых возник вопрос, в чем же причина столь резкого изменения пути поведения грибов.

Мицены — это грибы, которые принадлежат к семейству Agaricaceae. Они распространены по всему миру и могут быть найдены в различных средах обитания, таких как леса, луга, сады и парки. Мицены имеют разнообразное питание и могут использовать различные источники пищи для своего роста. Они могут служить индикаторами загрязнения окружающей среды, так как некоторые виды могут накапливать в своих телах тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Это позволяет использовать мицены для мониторинга состояния окружающей среды и определения уровня загрязнения.

Некоторые виды мицен являются сапротрофами, то есть они питаются мертвыми органическими веществами, такими как листья, ветки, кора деревьев, а также навоз и компост. Эти грибы играют важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в почву. Другие виды мицен образуют симбиоз с корнями деревьев и кустарников, обеспечивая им минеральное питание в обмен на углеводы, полученные в результате фотосинтеза. Этот процесс называется микозом и является важным аспектом экологии лесных экосистем. Мицены обладают широким спектром питания и играют важную роль в круговороте веществ в природе, участвуя в переработке органических веществ и обеспечении растений питательными веществами.

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Исходя из уже имеющейся информации о данном виде грибов, исследователи предположили, что сейчас мицены находятся на этапе крупного эволюционного скачка. До него грибы искали только один вид питания – своеобразную «падаль». Теперь же они развиваются и укрепляют связи с растениями. Биологи предполагают, что мицены – первые грибы, которые совершают переход с сапротрофного типа питания на симбиотический, то есть сотрудничающий с другими видами живых организмов. Пока мицены еще не полностью стали симбионтами – это лишь переходный период.

Авторы микологического исследования считают, что мицены в обмен на питание предлагают растениям азот. Азот является важным элементом для растений, поскольку он необходим для синтеза белков и аминокислот, которые являются строительными блоками всех живых организмов. Азот помогает растениям расти и развиваться, формировать листья, стебли и ветви, а также способствует образованию хлорофилла – пигмента, отвечающего за фотосинтез. Без азота растения становятся слабыми, их рост замедляется, и они могут даже погибнуть. В свою очередь, растения дают грибам углерод. Углерод — это основной строительный блок клеток грибов. Он необходим для формирования клеточных мембран, стенок, ядра и других структур. Углерод также играет важную роль в обмене веществ грибов, так как он участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, метаболизма и других реакциях. Без углерода грибы не могут расти, размножаться и выполнять свои функции в экосистеме. А когда растение умрет, гриб вернется к изначальному типу питания и будет питаться мертвым организмом – выгода колоссальна. 

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Одна из причин, по которой мицены эволюционировали – это человеческий фактор, деятельность человека и его активное участие в жизни природы. Велика вероятность, что если бы человек не вмешался в естественный ход событий, грибы бы продолжали питаться по сапротрофному типу. Дело в том, что в наше время существует огромное количество плантаций, полей и посадок монокультурного типа. Иными словами, в таких местах растет только один определенный вид растений или культур. Человеку выгоднее и удобнее сажать растения именно таким образом. Грибам так тоже удобнее, чем искать «добычу» среди леса, где она расположена хаотическим образом – это и послужило поводом эволюционировать и потреблять по-новому.

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Теги

наука и изобретения наука грибы
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