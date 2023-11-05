Науку продвинули саратовские специалисты

Исследователи Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского смогли разработать новую тестировочную систему, оценивающую, сколько фенолов содержится в воде.

Фенолы — это органические соединения. Некоторые фенолы обладают сильными антибактериальными свойствами и используются в качестве консервантов и антисептиков. Они могут вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также аллергические реакции. Некоторые фенолы вызывают развитие рака. При попадании в организм в больших количествах фенолы могут привести к отравлению и поражению печени.

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Чтобы узнать результат измерения, потребуется нетканый материал (нановолокна полиамида-6) и телефон или сканер. Таким образом можно наиболее быстро вычислить количество вещества и его отношение к предельно допустимой концентрации.

Специалисты утверждают, что система может дать результат менее, чем за полчаса. Кроме нановолокна и смартфона больше ничего не нужно. Нетканый материал включает в свою структуру красители, которые дадут реакцию при контакте с фенолом и поменяют цвет в зависимости от количества вещества в воде. Сопоставить окраску материала со шкалой поможет уже телефон.

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Ученые планируют дополнить систему и увеличить количество содержащихся в ней реагентов, которые чувствительны к фенолам. Тогда получится даже избавляться от вредных веществ в воде.