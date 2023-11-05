Но в разобранном виде и под покровом ноябрьской ночи

Почти полгода киевские военные и лично Зеленский просили Запад поставить на Украину истребители F-16 и вот наконец-то это случилось. Под покровом ночи, со среды на четверг, их протащили из Польши в «незалежную» и никому про это не рассказали. Однако информация просочилась и российский ТГ-канал «Рыбарь» поспешил оповестить всех интересующихся про это событие. Также там уточняется, что самолеты перевезены не совсем в целом виде и не сразу отправятся на фронт.

Русский телеграмм-канал «Рыбарь», который не раз освещал интересные новости из стана противника, сообщает о том, что 2 истребителя F-16 доставлены из Европы на Украину. Их перевезли на грузовиках в разобранном виде и скорее всего американские крылатые машины, выделенные европейским странами, отправились во Львов. Там имеется серьезное авиационное предприятие, на мощностях которого истребители соберут и отправят на аэродромы базирования. При этом на настоящий момент предположительное количество машин увеличилось до 5 штук, но глава киевского режима Зеленский сдерживает себя и не рассказывает об этом никому. Скорее всего был расчет на внезапность и что ВКС РФ и ПВО не успеют в первые моменты адекватно среагировать на новые самолеты ВС ВСУ.

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Стоит отметить, что ТГ-канал «Рыбарь» - неофициальный источник и для полной уверенности необходимо подождать официальных сообщений. Однако вероятность поставок F-16 крайне высока и скоро все увидят их в действии. Напомним, что истребители этой модели также могут нести ракеты воздушного базирования, лучше работают с антирадарными HARM, используют AIM-120, которые могут стать неприятным сюрпризом для наших ВКС. С другой стороны, для эффективной работы последних самолету необходимо подняться на высоту 12 – 15 км, что может стать для американского «крафта» погибелью, так как С-400 и самолет ДРЛОиУ А-50М никуда не делись.