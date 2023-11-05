Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Американские истребители F-16 наконец-то поставили на Украину
Но в разобранном виде и под покровом ноябрьской ночи

реклама

Почти полгода киевские военные и лично Зеленский просили Запад поставить на Украину истребители F-16 и вот наконец-то это случилось. Под покровом ночи, со среды на четверг, их протащили из Польши в «незалежную» и никому про это не рассказали. Однако информация просочилась и российский ТГ-канал «Рыбарь» поспешил оповестить всех интересующихся про это событие. Также там уточняется, что самолеты перевезены не совсем в целом виде и не сразу отправятся на фронт.

Русский телеграмм-канал «Рыбарь», который не раз освещал интересные новости из стана противника, сообщает о том, что 2 истребителя F-16 доставлены из Европы на Украину. Их перевезли на грузовиках в разобранном виде и скорее всего американские крылатые машины, выделенные европейским странами, отправились во Львов. Там имеется серьезное авиационное предприятие, на мощностях которого истребители соберут и отправят на аэродромы базирования. При этом на настоящий момент предположительное количество машин увеличилось до 5 штук, но глава киевского режима Зеленский сдерживает себя и не рассказывает об этом никому. Скорее всего был расчет на внезапность и что ВКС РФ и ПВО не успеют в первые моменты адекватно среагировать на новые самолеты ВС ВСУ.

реклама

Стоит отметить, что ТГ-канал «Рыбарь» - неофициальный источник и для полной уверенности необходимо подождать официальных сообщений. Однако вероятность поставок F-16 крайне высока и скоро все увидят их в действии. Напомним, что истребители этой модели также могут нести ракеты воздушного базирования, лучше работают с антирадарными HARM, используют AIM-120, которые могут стать неприятным сюрпризом для наших ВКС. С другой стороны, для эффективной работы последних самолету необходимо подняться на высоту 12 – 15 км, что может стать для американского «крафта» погибелью, так как С-400 и самолет ДРЛОиУ А-50М никуда не делись.

#всу
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
Российская авиация уничтожила три украинские переправы через Оскол на Купянском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
5
Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
8
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
1
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
2
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
15
С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
2
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+
Показан Samsung Galaxy S24 Ultra
1
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Алла Пугачева вернулась в Россию
43
Как немецкие супермаркеты вводят покупателей в заблуждение, и почему продукты питания будут дорожать
1

Популярные статьи

"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
74
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
8
Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
7
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2
F-14 Bombcat: как истребитель-перехватчик превратился в бомбардировщик
1
США могут развернуть в Южной Корее 180 ядерных боеголовок для сдерживания КНДР и успокоения Сеула
8

Сейчас обсуждают

Я - Константин
09:05
группа независимых украинских водолазов то же прибыла, после чеса по зернохранилищам ейропы
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
HyperVG
09:05
Я тоже юзал винду активированную, правда у меня ключ после кмс прилип к учетке, поэтому будем считать, что тоже легально. Качал с сайта MS. К слову, дрова на старые не всегда можно откатить - W8-11 сч...
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
WOLF PACIFIER
09:04
Что с форумом? Некоторые статьи тоже не открываются. Показывает ошибку 500.
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
Я - Константин
09:00
Я сбился со счёта от обосравшихся вундервафель, общечеловки всегда огребали от нас, их техника всегда выходила недоразвитой, война это эволюционная проверка вида на силу и интеллект, на войне побеждае...
Американские истребители F-16 наконец-то поставили на Украину
Dmitry Mitry
09:00
Чтобы сбросить бомбу на Москву, надо, чтобы туда долетел бомбардировщик, а это фантастика.
В США смоделировали жертвы среди россиян в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу
Блейд
08:55
Парни когда компьютерная новости выйдит , у меня фотографии есть
Американские истребители F-16 наконец-то поставили на Украину
BETAJIb
08:54
через 3 мин после взлета их ракет Россия будет знать о запуске и еще через 5 минут сама запустит, ракеты с територии США до России американскими ракетами будут летать около 30 мин, Русские до сша где ...
В США смоделировали жертвы среди россиян в случае ядерного удара по Москве и Санкт-Петербургу
century84
08:50
Скорей всего он и будет капитуляцию вместо зелени подписывать.
Интервью Залужного для Economist вызывало бурную реакцию у офиса Зеленского
Михаил Авраменко
08:50
В разобранном виде - это удобно. В металлолом удобнее будет сдавать.
Американские истребители F-16 наконец-то поставили на Украину
century84
08:48
Так не с ним и базарить будем. О чём он вообще?
Зеленский: разговоров с Россией о территориях не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем