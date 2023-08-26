Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как применение Украиной истребителей F-16 изменит ход СВО: здесь есть, чего опасаться

Что произойдёт на поле боя после того, как Украина получит истребители F-16 и чем это может обернуться для России
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Как применение Украиной F-16 изменит ход СВО

Статей на эту тему после решения Дании и Нидерландов поставить Украине истребители F-16AM/BM можно найти немало. Есть шапкозакидательские, есть объективные. В украинской прессе, конечно, разыгрывается тема новой «вундервафли». Так насколько существенно новые старые F16 скажутся на ходе боевых действий? Давайте посмотрим внимательнее.

Что это за зверь, этот F-16

Прежде всего, F-16 «Боевые соколы» бывают разные. Те, что так ждёт Украина, F-16AM/BM – это одно, сбивший наш Су-24 над Сирией турецкий F-16D – немного другое, израильские F-16I и F-16E/F Block 60, стоящие на вооружении ОАЭ – почти другой по своим возможностям самолёт. И это не удивительно, поскольку F-16 начали эксплуатировать ещё в 1978 году, а новые модификации разрабатываются до сих пор.

реклама

Это самый массовый боевой самолёт в современной истории. Всего было выпущено более 4600 экземпляров различных модификаций. Разрабатывался в 70-е годы для воздушных боёв с советскими истребителями, которые изрядно потрепали американских асов во Вьетнаме.

Задача была поставлена создать лёгкий самолёт, дешёвый, простой и экономичный в эксплуатации по сравнению с дорогим многофункциональным F-15. Сразу отметим, что у американцев это получилось, иначе бы он не стоял на вооружении 25 стран. Высокие боевые качества подтверждены в многочисленных войнах и локальных конфликтах. За все 42 года боевого применения было потеряно около 50 самолётов.

Нередко ТТХ F-16 сравнивают с МиГ-31, Су-35 и даже Су-57, а затем делают вывод, что «Боевой сокол» – консервная банка, на которую и обращать внимания не стоит. Увы, это не так, F-16 очень хорош, и, пожалуй, лучший в своём классе лёгких одномоторных истребителей. Сравнивать можно изделия одного типа, а для F-16 это МиГ-29, ну от силы МиГ-35, но это уже другое поколение.

реклама

Как раз МиГ-29 и был тем самолётом, с которым предполагалось столкнуться в воздушном бою «Боевому соколу». В воздух МиГ-29 поднялся 6 октября 1977 года, а в 1983 он поступил в войска. На начало 2023 года состоял на вооружении 22 стран, мировой парк этих самолётов насчитывал 657 единиц. Для наглядности сравнение двух самолётов представим в виде таблицы.

 

F-16С

МиГ-29М

реклама

Длина, м

15,03

17,32

Размах крыла, м

реклама

 

9,45

 

11,36

 

Максимальный взлетный вес, кг

 

21 722

22 300

Тяга двигателей, кгс

 

 

 

максимальная

 

 

1×7 900,2

 

2х5 500

на форсаже

1 × 12 900,4

2х8 800

 

Скорость на высоте максимальная, км/ч

 

2 178

2 500

Практический потолок, м

15 420

18 000

Скороподъемность, м/с

275

 

320

 

Из вооружений у F-16 имеется 20-мм шестиствольная пушка M61A1 с боезапасом 511 снарядов, у МиГ-29 – 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 M61A1 с боезапасом 150 снарядов.

Ракет «воздух-воздух» у F-16 6 AIM-9 или AIM-120. Последняя с активной радиолокационной ГСН является ракетой, действующей согласно принципу «выстрелил и забыл», дальность – 120 км (AIM-120C-7) / 180 км (AIM-120D). МиГ-29М может иметь на борту до 2 ракет Р27 c дальностью до 40 км и до 6 ракет Р77 и Р-73 с дальностью до 110 км с многоканальным обстрелом (т.е. сразу нескольких целей) по принципу «пустил-забыл».

Кроме бомб, в том числе корректируемых и управляемых, для работы по целям на земле у F-16 имеются до 6 ракет AGM-65 Maverick с дальностью 28 км и КВО 1,5 м и до 4 ракет AGM-158 JASSM с проникающей БЧ с дальностью 370 км (у AGM-158 JASSM-ER до 980 км). "Сокол" может нести противокорабельные AGM-84 "Гарпун" с дальностью до 150 км (у AGM-84D – до 220 км) и противолокационные ракеты AGM-88 с дальностью пуска от 25 до 150 км.

Про возможности МиГ-29 для работы по земным целям говорить не будем, поскольку речь всё же не о нём, но отметим, что они почти не уступают, а в чём-то даже превосходят F-16.

F-16 vs МиГ-29: реальные бои

В реальных воздушных боях соперники встречались в небе Югославии и Ирака. Общий счёт по наиболее достоверным данным 9:0 в пользу F-16, но есть нюансы. В обеих войнах у американцев и их союзников было подавляющее превосходство в воздухе. Кроме большого числа F-16 в небе были самолёты других типов, в том числе ДРЛО. В воздушном бою имеет огромное значение качество пилотов, а у Ирака оно явно было не на высшем уровне. Да и модификация МиГ-29 была старая.

Не случайно Египет приобрёл 43 МиГ-29М после учебных боёв между конкурентами, в которых F-16 не одержал ни одной победы. Отмечено, что у F-16 лучше обзор, а в скорости и маневренности впереди МиГи.

Увидим мы ли продолжение дуэли уже в украинском небе? Вряд ли, по крайней мере, в массовом количестве. Скорее всего, работу по приземлению "соколов" поручат ПВО, да и против Су-30/35/57 и МиГ-31/35 у американского истребителя шансов мало.

Зачем F-16 Украине

Картинки, которые рисуют в своём воображении свидомые ветераны диванных войск, действительности не соответствуют. Не переломят поставки из Дании и Нидерландов истребителей соотношение сил в небе однозначно, даже если они будут осуществлены сейчас и одномоментно. Ну было у Украины 44 МиГ-29 на начало 2023 года, сделали они погоду? Вот и несколько десятков «Соколов» ничего по сути в небе не изменят.

Зато с ракетами AGM-158 JASSM, которые украинские власти хотят получить у Вашингтона, F-16 может доставить немало хлопот на земле. AGM-158 JASSM-ER с дальностью около 1000 км им, конечно, не дадут, но и 370 км у базовой модели вполне достаточно, чтобы кошмарить Донбасс и Крым. Условием поставок является не нанесение ударов по российской территории, но на Западе Крым таковой не считают.

Так что к ударам по складам, штабам, комплексам ПВО и кораблям надо быть готовым. Выведут ли ВСУ всё наше ПВО из строя? Точно нет, ведь ту же самую AGM-88 с помощью натовских спецов украинцы вешали на Су-27 и те же МиГ-29. Ущерб был, но далеко не разгромный.

Что можно противопоставить

Предлагают наносить удары по аэродромам в Польше и Румынии, на которых, скорее всего, будут базироваться F-16. Надеемся, что до такого сценария дело не дойдёт. Достаточно повредить все аэродромы подскока, ведь от Жешува до Донецка 1147 км. Чтобы вернуться на базу надо истребитель где-то заправить. Аэродромов у Украины ещё много, откуда-то же взлетают Су-27 со StormShadow. Сгодятся для посадки и гражданские аэропорты, так что целей у «Кинжалов», «Калибров» и «Искандеров» явно прибавилось.

Напрашивается и усиление ПВО в Крыму и Белоруссии, и более широкое применение истребителей поколений 4++ и 5. Эх, где же разрекламированные Су-57 и Су-75.

Кто выиграет

Выиграет Америка. Не в бою, а от поставок F-16 Украине. Свои F16A/B они давно превратили в мишени, а у других стран НАТО их сотни полторы. Не считая тех, что хранятся на складах Норвегии и Италии, то есть ещё чуть меньше сотни. Произведены они были 30-40 лет назад и свой ресурс уже почти выработали. Наведение на цель по дисплею на шлеме пилота отсутствует, радар слабоват, бортовая электроника тоже не последних моделей.

Вот и придумали очень выгодную схему утилизации вместо переделки в мишени. Цена у нового F-16 около 34 млн.$, а с учётом износа совсем бросовая. Жизнь украинских пилотов в США вряд ли ценят высоко. Европейские союзники точно не пострадают, разве что материально. Вместо F-16 им обещают F-35, торговля которым шла не слишком бойко из-за дороговизны и сложностей эксплуатации.

По совокупности вышесказанного и делаем вывод, что в СВО от применения Украиной F-16 врятли произойдут коренные изменения. Однако, пренебрегать угрозой не следует, ведь все предыдущие «вундервафли» ВСУ хоть к перемоге и не привели, но вреда принесли немало.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

f-16 спецоперация спецоперация на украине f-16 украина поставки истребителей
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
61
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
20
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
9
Минобороны РФ уже 20 лет модернизирует крейсер «Адмирал Нахимов» и потратило на это 200 млрд рублей
11
ВМС Китая заявили, что испытывают самую мощную электромагнитную пушку на планете
1
Россия применяет 436 самолётов на Украине — глава ГУР Буданов
+
Цены на видеокарты продолжают расти несмотря на укрепление курса рубля
2
В Венгрии стартует серийное производство танка Leopard 2A7HU и бронемашины Wisent 2
+
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
+
Илон Маск тестирует версию Cybertruck, назвав ее «лучшим продуктом Tesla за всю историю»
+
Болгария передаст Украине 100 единиц БТР-60 – машине 70 лет, и она пробивается даже из пулемёта
7
AMD Ryzen 5 7500F или Intel Core i5-13400F для бюджетной геймерской сборки — игровые тесты от HUB
4
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
Google незаметно ускорила 1.5 млрд смартфонов на Android до 30% – кто может претендовать на буст
1
Робот-гуманоид Ameca заявил, что у него есть сознание и собственная личность
2
CHERRY представила новые переключатели MX2A и клавиатуру K5V2
+
Режиссер серии фильмов "Великий уравнитель" хочет омолодить Дензела Вашингтона
+
Разработчик российских «Байкалов» уйдёт с молотка – «Т-платформа» продаёт разработки процессоров
13
Вода - причина того, что державы мира хотят достичь южного полюса Луны
2
ВС РФ ночью поразили центр принятия решений ВСУ
+
Российские экономисты ожидают укрепления рубля в сентябре и рассказали, когда за $1 будут давать 70р
36

Популярные статьи

Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
21
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
22
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
37
ТОП-15 мифов о видеокартах
31
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
15
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
141
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
Новые фрегаты КНДР класса Amnok способны нести крылатые ракеты с ядерным боезарядом, считают В США
+
Обзор мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless
16
Все, что нам известно про S.T.A.L.K.E.R. 2 на текущий момент
6

Сейчас обсуждают

Евгений Шипилов
02:49
Верно .
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Митрич ....
02:45
Тут скорее больше про удобство использования, постоянные конфликты адреналина с ПО (даже с msi afterburner, что уже даже смешно сколько лет программе), различные вылеты и ошибки драйвера это присуще к...
Только 20% владельцев видеокарт NVIDIA GeForce обладают GPU RTX 3060 или более производительными
dmitry07
02:43
Санкции приводят к смерти животных, лишь бы не платить.
В Норвегии решили убить всех 40 оленей, которые замечены в переходе границы из РФ в поисках корма
Евгений Шипилов
02:37
Даже военнослужащие по контракту и призыву ВС РФ с предпочтением лучше относятся к YouTube для просмотра исторических художественных фильмов .
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Евгений Шрайнер
02:23
Как бы тритий довольно ценный по идее. Уверен его там как раз отфильтровали, по полной в отдельные баклажки так сказать. Ну и при реально таких концентрациях, воду с ним пить можно. Ну и он не так опа...
Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"
32Влад32
02:21
OLED-телевизоры следующего поколения могут повысить яркость без повышения цен. Вы верите, что цены не вырастут?
OLED-телевизоры следующего поколения могут повысить яркость без повышения цен
salexa
02:19
а нас рать
Как применение Украиной истребителей F-16 изменит ход СВО: здесь есть, чего опасаться
32Влад32
02:19
Им скоро придется чучела вместо бойцов выставлять.
Пит Хайнс дал «единственный совет» игрокам в Starfield: «Не пропускайте контент»
Dante1980
02:18
Тот момент, когда отдельный абзац посвящен "официальной" поддержке MSI.... Ну и покажите, где по вашей ссылке скачать чистый ром для материнке. Например e7693ams.220 Может скачаете, выложите его всем ...
Оживляю MSI 970A-G46 после неудачной прошивки BIOS
Митрич ....
02:16
Судя по тому что они не стали сравнивать с нынешним поколением , значит прибавка смешная 5700хт-6600хт-7600 это +- одно и тоже по производительности, судя по Гарри Потеру 7700хт чуть слабее 6800 (на 5...
AMD сравнила производительность RX 7800 XT и RX 7700 XT с возможностями RTX 2070 SUPER и RX 5700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем