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Как применение Украиной F-16 изменит ход СВО

Статей на эту тему после решения Дании и Нидерландов поставить Украине истребители F-16AM/BM можно найти немало. Есть шапкозакидательские, есть объективные. В украинской прессе, конечно, разыгрывается тема новой «вундервафли». Так насколько существенно новые старые F16 скажутся на ходе боевых действий? Давайте посмотрим внимательнее.

Что это за зверь, этот F-16

Прежде всего, F-16 «Боевые соколы» бывают разные. Те, что так ждёт Украина, F-16AM/BM – это одно, сбивший наш Су-24 над Сирией турецкий F-16D – немного другое, израильские F-16I и F-16E/F Block 60, стоящие на вооружении ОАЭ – почти другой по своим возможностям самолёт. И это не удивительно, поскольку F-16 начали эксплуатировать ещё в 1978 году, а новые модификации разрабатываются до сих пор.

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Это самый массовый боевой самолёт в современной истории. Всего было выпущено более 4600 экземпляров различных модификаций. Разрабатывался в 70-е годы для воздушных боёв с советскими истребителями, которые изрядно потрепали американских асов во Вьетнаме.

Задача была поставлена создать лёгкий самолёт, дешёвый, простой и экономичный в эксплуатации по сравнению с дорогим многофункциональным F-15. Сразу отметим, что у американцев это получилось, иначе бы он не стоял на вооружении 25 стран. Высокие боевые качества подтверждены в многочисленных войнах и локальных конфликтах. За все 42 года боевого применения было потеряно около 50 самолётов.

Нередко ТТХ F-16 сравнивают с МиГ-31, Су-35 и даже Су-57, а затем делают вывод, что «Боевой сокол» – консервная банка, на которую и обращать внимания не стоит. Увы, это не так, F-16 очень хорош, и, пожалуй, лучший в своём классе лёгких одномоторных истребителей. Сравнивать можно изделия одного типа, а для F-16 это МиГ-29, ну от силы МиГ-35, но это уже другое поколение.

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Как раз МиГ-29 и был тем самолётом, с которым предполагалось столкнуться в воздушном бою «Боевому соколу». В воздух МиГ-29 поднялся 6 октября 1977 года, а в 1983 он поступил в войска. На начало 2023 года состоял на вооружении 22 стран, мировой парк этих самолётов насчитывал 657 единиц. Для наглядности сравнение двух самолётов представим в виде таблицы.

F-16С МиГ-29М реклама Длина, м 15,03 17,32 Размах крыла, м реклама 9,45 11,36 Максимальный взлетный вес, кг 21 722 22 300 Тяга двигателей, кгс максимальная 1×7 900,2 2х5 500 на форсаже 1 × 12 900,4 2х8 800 Скорость на высоте максимальная, км/ч 2 178 2 500 Практический потолок, м 15 420 18 000 Скороподъемность, м/с 275 320

Из вооружений у F-16 имеется 20-мм шестиствольная пушка M61A1 с боезапасом 511 снарядов, у МиГ-29 – 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 M61A1 с боезапасом 150 снарядов.

Ракет «воздух-воздух» у F-16 6 AIM-9 или AIM-120. Последняя с активной радиолокационной ГСН является ракетой, действующей согласно принципу «выстрелил и забыл», дальность – 120 км (AIM-120C-7) / 180 км (AIM-120D). МиГ-29М может иметь на борту до 2 ракет Р27 c дальностью до 40 км и до 6 ракет Р77 и Р-73 с дальностью до 110 км с многоканальным обстрелом (т.е. сразу нескольких целей) по принципу «пустил-забыл».

Кроме бомб, в том числе корректируемых и управляемых, для работы по целям на земле у F-16 имеются до 6 ракет AGM-65 Maverick с дальностью 28 км и КВО 1,5 м и до 4 ракет AGM-158 JASSM с проникающей БЧ с дальностью 370 км (у AGM-158 JASSM-ER до 980 км). "Сокол" может нести противокорабельные AGM-84 "Гарпун" с дальностью до 150 км (у AGM-84D – до 220 км) и противолокационные ракеты AGM-88 с дальностью пуска от 25 до 150 км.

Про возможности МиГ-29 для работы по земным целям говорить не будем, поскольку речь всё же не о нём, но отметим, что они почти не уступают, а в чём-то даже превосходят F-16.

F-16 vs МиГ-29: реальные бои

В реальных воздушных боях соперники встречались в небе Югославии и Ирака. Общий счёт по наиболее достоверным данным 9:0 в пользу F-16, но есть нюансы. В обеих войнах у американцев и их союзников было подавляющее превосходство в воздухе. Кроме большого числа F-16 в небе были самолёты других типов, в том числе ДРЛО. В воздушном бою имеет огромное значение качество пилотов, а у Ирака оно явно было не на высшем уровне. Да и модификация МиГ-29 была старая.

Не случайно Египет приобрёл 43 МиГ-29М после учебных боёв между конкурентами, в которых F-16 не одержал ни одной победы. Отмечено, что у F-16 лучше обзор, а в скорости и маневренности впереди МиГи.

Увидим мы ли продолжение дуэли уже в украинском небе? Вряд ли, по крайней мере, в массовом количестве. Скорее всего, работу по приземлению "соколов" поручат ПВО, да и против Су-30/35/57 и МиГ-31/35 у американского истребителя шансов мало.

Зачем F-16 Украине

Картинки, которые рисуют в своём воображении свидомые ветераны диванных войск, действительности не соответствуют. Не переломят поставки из Дании и Нидерландов истребителей соотношение сил в небе однозначно, даже если они будут осуществлены сейчас и одномоментно. Ну было у Украины 44 МиГ-29 на начало 2023 года, сделали они погоду? Вот и несколько десятков «Соколов» ничего по сути в небе не изменят.

Зато с ракетами AGM-158 JASSM, которые украинские власти хотят получить у Вашингтона, F-16 может доставить немало хлопот на земле. AGM-158 JASSM-ER с дальностью около 1000 км им, конечно, не дадут, но и 370 км у базовой модели вполне достаточно, чтобы кошмарить Донбасс и Крым. Условием поставок является не нанесение ударов по российской территории, но на Западе Крым таковой не считают.

Так что к ударам по складам, штабам, комплексам ПВО и кораблям надо быть готовым. Выведут ли ВСУ всё наше ПВО из строя? Точно нет, ведь ту же самую AGM-88 с помощью натовских спецов украинцы вешали на Су-27 и те же МиГ-29. Ущерб был, но далеко не разгромный.

Что можно противопоставить

Предлагают наносить удары по аэродромам в Польше и Румынии, на которых, скорее всего, будут базироваться F-16. Надеемся, что до такого сценария дело не дойдёт. Достаточно повредить все аэродромы подскока, ведь от Жешува до Донецка 1147 км. Чтобы вернуться на базу надо истребитель где-то заправить. Аэродромов у Украины ещё много, откуда-то же взлетают Су-27 со StormShadow. Сгодятся для посадки и гражданские аэропорты, так что целей у «Кинжалов», «Калибров» и «Искандеров» явно прибавилось.

Напрашивается и усиление ПВО в Крыму и Белоруссии, и более широкое применение истребителей поколений 4++ и 5. Эх, где же разрекламированные Су-57 и Су-75.

Кто выиграет

Выиграет Америка. Не в бою, а от поставок F-16 Украине. Свои F16A/B они давно превратили в мишени, а у других стран НАТО их сотни полторы. Не считая тех, что хранятся на складах Норвегии и Италии, то есть ещё чуть меньше сотни. Произведены они были 30-40 лет назад и свой ресурс уже почти выработали. Наведение на цель по дисплею на шлеме пилота отсутствует, радар слабоват, бортовая электроника тоже не последних моделей.

Вот и придумали очень выгодную схему утилизации вместо переделки в мишени. Цена у нового F-16 около 34 млн.$, а с учётом износа совсем бросовая. Жизнь украинских пилотов в США вряд ли ценят высоко. Европейские союзники точно не пострадают, разве что материально. Вместо F-16 им обещают F-35, торговля которым шла не слишком бойко из-за дороговизны и сложностей эксплуатации.

По совокупности вышесказанного и делаем вывод, что в СВО от применения Украиной F-16 врятли произойдут коренные изменения. Однако, пренебрегать угрозой не следует, ведь все предыдущие «вундервафли» ВСУ хоть к перемоге и не привели, но вреда принесли немало.