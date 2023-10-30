Очередная доза дезинформации со стороны Киева.

В ночь на 28 октября 2023 года русские ОТРК «Искандер» выпустили четыре ракеты по целям на территории Днепропетровской области. Не известно точно насколько успешным был удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ, но руководство украинской армии разразилось заявлением. По их словам, украинское ПВО успешно отработало по трем ракетам, сбив их, и четвертая не смогла достичь поставленной цели.

Четвертая ракета, со слов официального лица, пропала в неизвестном направлении. Представитель ВСУ высказал уверенность в боеспособности сил ПВО.

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Достаточно давно со стороны киевского режима не рассказывали про сбитые русские ракеты, которые должны были кончиться еще в марте 2022 года. При этом чуть ли не каждую неделю появляются новости про то, что тот или иной украинский политик или военный чин высказывается, что стране нужно больше зенитно-ракетных комплексов. Сам Владимир Зеленский регулярно обращается к западным кураторам с просьбой поставить как можно больше ЗРК.

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Украинские же СМИ распространяют информацию из Киева и не могут показывать иную точку происходящего по причине жесткой цензуры. Поэтому результативность работы украинской ПВО и достигли ли наши ракеты цели можно будет узнать из русских пабликов, которые держат руку на пульсе событий.