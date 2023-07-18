Теперь знаменитые "2-3 недели", когда закончатся русские ракеты, отодвигаются на более неопределённые сроки

Пока некий господин Арестович*, занимавший в своё время пост внештатного советника украинского президента, предрекал, что запаса российских ракет хватит "на 2-3 недели" активных боевых действий, на зло всем прогнозистам и злопыхателям, на производственных линиях ЦНИИАГ взяли да увеличили на порядки производство комплектующих для того самого ОТРК "Искандер".

Теперь Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики, напрямую участвующий в конструировании и сборке различных модулей для российской ракеты, значительно увеличил количество выпускаемых номенклатурных изделий. Об этом рассказал один из официальных представителей компании "Высокоточные комплексы", структурно входящей в госкорпорацию "Ростех".

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Источник фото: rg.ru







Со слов менеджера ЦНИИАГ, модули необходимые для "Искандера", выпускаются в количестве превышающим в несколько раз прошлогодние показатели.

ЦНИИАГ делает высокоточные модули управления, устанавливаемые на ряд крылатых российских ракет, в том числе Искандера.

И тот самый Арестович уже прогнозирует сдачу Украиной одной пятой своей территории в пользу России.





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* Арестович внесён в список террористов и экстремистов