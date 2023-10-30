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Военкор Сладков рассказал о переброске под Авдеевку бригады ВСУ взявшей Работино

Боеспособные бригады перебрасывались с других направлений.
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Активные боевые действия на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения и не думают прекращаться. Каждый день там происходит большое количество событий, освещаемых нашими военными корреспондентами. Именно они находятся на острие событий и, рискуя собой, добывают «горячий» материал. В частности, всем известный военкор Александр Сладков сейчас именно там.

В своем ТГ-канале Сладков рассказывает про успехи вооруженных сил РФ, которые медленно продвигаются, окружая Авдеевку с разных направлений. Украинские военные сопротивляются и перебрасывают большое количество резервов. Военкор также сообщает, что есть информация про возможную переброску под Авдеевку обкатанных бригад с других фронтов. В частности, печально известную 47-ю бригаду, которой удалось взять Работино, которое сейчас по украинским данным принадлежит им, а по факту находится в «серой» зоне. Сладков опасается, что такие бригады могут провести контрудар по Донецку, но высказывает уверенность в наших оборонительных возможностях. Все-таки не только украинцы все время с 2014 года выстраивали там линии укреплений.

Другие военкоры также не сидят сложа руки. Приходит информация про продвижение русских военных в районе поселка Опытное и курорта «Царская охота». Это, к слову, о том, что многие утверждают, что кроме взятия террикона успехов у наших нет. Интересно, что мелькнула информация о том, что западные кураторы Зеленского не хотят тратить много ресурсов на оборону Авдеевки и повторения истории с Бахмутом.

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