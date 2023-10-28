Число танков Leopard вооружённых сил Украины сокращается.

Пока американцы собирают конференции на тему борьбы с малыми беспилотниками и планируют программы на годы вперед, русские операторы БПЛА увеличивают счет подбитым танкам западного производства. Так по разным источникам прошла информация о том, что наши операторы FPV-дронов подбили за три дня три танка «Леопард». Правда там не говорится про то, какие именно это были машины.

С активизацией боевых действий со стороны русской армии, украинцы вынуждены бросать оставшиеся резервы в попытке прикрыть опасные направления. В том числе, туда направляют всю имеющуюся бронетехнику. Поэтому наши операторы FPV-дронов объявили настоящую охоту за вражеской бронетехникой. В частности, специально выслеживаются немецкие «Леопарды», которые представляют лакомую цель. У них большая площадь крыши и там слабое бронирование, так динамическая защита не всегда есть и не всегда справляется. Удар FPV-дрона способен не просто пробить броню моторно-трансмиссионного отсека, но и организовать там капитальный пожар, который качественно выводит машину из строя.

реклама

При этом украинские военные рассказывают западной прессе на факт поражения дронами бронетехники. По их словам, невозможно собрать «коробочки» в единый кулак, так как он быстро вычисляется русскими разведчиками и туда начинаются прилеты самых разные боевых средств. В том числе, FPV-дроны, которые атакуют с самых неожиданных направлений. Отечественные разработчики при этом не стоят на месте и придумывают новые устройства для управления такими дронами и работают над улучшением самих аппаратов.