Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Спецназ начал применять FPV-дрон "Упырь"
ТАСС: Подразделение специального назначения, которое действует на направлении Сватово - Кременная, приняло на вооружение FPV-дроны "Упырь"

реклама

Военные операции на Украине продолжаются, и одно из последних достижений в этой области – использование FPV-дрона "Упырь". Эта новейшая технология, позволяющая управлять дроном от первого лица, начала применяться на донецком направлении специальной военной операции.

реклама

Такое применение техники уже позволило отвести украинские вооруженные силы на 5 км вглубь, а по последним данным, одним из дронов "Упырь" уже удалось уничтожить пикап ВСУ.Помимо этого, FPV-дроны проявили себя эффективными и в противостоянии с катерами противника. Благодаря своей скорости, "Упырь" может быстро настичь и поразить водную технику ВСУ. В результате эффективности дронов активность украинской армии снизилась.

Однако FPV-дроны "Упырь" не только в бою проявили свои возможности. В ходе операции по эвакуации раненых российских военных, операторы дронов сумели помочь разведгруппе, которая оказалась прижатой на одном из островов на Днепре. Благодаря точным ударам, "Упыри" смогли уничтожить миномет, который преграждал путь отхода. 

FPV-дрон "Упырь" , произведенный в Свердловске, имеет внушительные возможности для выполнения боевых задач на передовой. Благодаря особому фюзеляжу, он может транспортировать и доставлять целевым объектам снаряды от ручного гранатомета РПГ-7. Возможности «Упыря» не ограничиваются этим - он также может использовать ручные гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.

Все конструкторские возможности «Упыря» пока являются секретом, однако уже известно о его последних модификациях. Разработчики добавили воздушный ретранслятор и аккумулятор, что усилило сигнал и позволяет дрону перемещаться на еще большие расстояния и дольше находиться в воздухе. Также был заменён ряд комплектующих, включая отечественные видеопередатчик и видеоприёмник для поднятия надёжности FPV-дрона.

Пока спецподразделения "обкатывают" и эксплуатирует «Упыря» на Украине, стоит обратить внимание на то, какие преимущества предоставляют такие FPV-беспилотники. 

Во-первых, оператор дрона наблюдает за всем через специальный шлем или очки, что позволяет ему наблюдать в режиме реального времени за тем, что видит аппарат. Это значительно облегчает контроль и управление, а также позволяет оператору наводиться на цель и поражать её.

Во-вторых, безопасность оператора - он находится в отдалении от точки работы дрона, в то время как сам дрон выполняет боевые задачи. Это значительно нивелирует опасности для жизни военнослужащего, что особенно важно в условиях военных действий на передовой. Наша страна в последнее время делает акцент на безопасности инженерных войск и операторы дронов входят в их число.

В-третьих, преимущество FPV-дронов заключается в их маневренности - они могут успешно работать в городской застройке и в горной местности, где другим воздушным средствам может быть трудно маневрировать. Благодаря таким компактным беспилотникам успешно поражаются блиндажи и окопы противника.

Еще один плюс - размеры и незаметность FPV-дронов. Они могут быть малошумными, что позволяет им выполнять боевые задачи без риска быть обнаруженными и уничтоженными. В сравнении с более крупными беспилотными аппаратами, они могут быть незаметными.

Наконец, главнейшим преимуществом FPV-аппаратов является их цена. Это позволяет использовать их для разнообразных задач - от разведки и наблюдения, до боевого использования и поддержки личного состава. Универсальность превращает их в ценнейшее вооружение в боевых операциях.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Российские вооруженные силы с внедрением «Упыря» в свои список оборудования, не только вошли в гонку вооружений в сфере FPV-дронов, но и предоставили своим бойцам мощное и инновационное средство для эффективных военных действий на боевых позициях.

#россия #технологии #fpv-дроны #спецназ #рпг-7 #гонка вооружений #спецназ ахмат #упырь #first person view #военный дрон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В мае Евгений Пригожин заказал у китайской компании спутниковую разведку путей от зоны СВО до Москвы
CBS News: Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы
Показан управляемый 4-метровый робот за 15 миллионов долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
4
Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
7
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
31
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
MIUI 15 может не поддерживать устаревшие темы
2
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
9
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
8
Немецкий телеканал Вельт назвал мощь русской авиации причиной провала контрнаступа ВСУ
+
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
Норвежская семья нашла 1200-летнее сокровище викингов, разыскивая потерянную серьгу во дворе
+
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
3
Часы Galaxy Watch от Samsung скоро получат еще один важный инструмент мониторинга здоровья
1
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
1
Экшен-стратегия Warcraft Rumble выйдет на iOS и Android уже 3 ноября
1

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
76
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
20
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
10
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
14
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
12
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
1
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+

Сейчас обсуждают

Павел Чикутаев
17:07
Редкий случай, когда автор статьи про ОДБ не нес ахинею про якобы образующийся вакуум, благодаря которому и наносится поражающее действие. Все правильно, воздействие осуществляется гл. образом за сче...
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
REY_B_
17:05
"Сфокусироваться на других рынках" - Это на каких конкретно? На индусах что ли? Ну да, так они и разбежались!
Apple оставляет российский рынок и удаляет контент с русскоязычного сайта
SeTi2019
17:01
Статью читал? "Вашингтон обвинил Пекин в экспорте химикатов-прекурсоров фентанила в Мексику" ....ну из Мексики дальше едет в штаты, разумеется. Переработанное либо не перенаботанное. Все верно, США пы...
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
Алексей Каверин
17:01
Весь цикл статей о страданиях чимбала на линуксе за две минуты
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
REY_B_
17:00
Не забываем, что почти половина Палестины, это "оккупированные арабские территории". В отношении которых у всех арабов, вне зависимости от их вероисповедания, есть полный консенсус. При том, что на СШ...
Опыт СВО уже применяется в других конфликтах: израильский танк «Меркава» уничтожен сбросом взрывчатки с дрона
glavhyilo
16:57
у с.кореи недавно был праздник,смерть америке.Там 100 тысяч граждан так кричало.Кстати с.корея с миллионной армией,это друзья китайцев.В с.корее говорят,сперва мы всю ю.корею вырежем.Ну уж не знаю,что...
Северная Корея готовится к запуску военного спутника на фоне своего государственного праздника
REY_B_
16:56
Общую статистику посмотри. На 9 миллиардов населения Земли сколько геймеров? Число проданных игр в миллионы копий, по сравнению с этим ни о чём. Да и некстген консолей в сумме продано всего миллионов ...
Lords of the Fallen (2023) не будет содержать защиту Denuvo
SkyMaster
16:42
там качество только в железе, а софт поган, крив и убог.
Эта проблема iOS 17 может заставить Apple выпустить iOS 17.0.4
shuler37
16:36
Apple=качество.
Эта проблема iOS 17 может заставить Apple выпустить iOS 17.0.4
Игорь Быков
16:31
Заменитель легендарной 1030 будет, а то в 2000 серии, xx50 карты только для ноутов вышли.
NVIDIA анонсирует удешевлённую 6 ГБ версию RTX 3050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем