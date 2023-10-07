ТАСС: Подразделение специального назначения, которое действует на направлении Сватово - Кременная, приняло на вооружение FPV-дроны "Упырь"

Военные операции на Украине продолжаются, и одно из последних достижений в этой области – использование FPV-дрона "Упырь". Эта новейшая технология, позволяющая управлять дроном от первого лица, начала применяться на донецком направлении специальной военной операции.

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Такое применение техники уже позволило отвести украинские вооруженные силы на 5 км вглубь, а по последним данным, одним из дронов "Упырь" уже удалось уничтожить пикап ВСУ.Помимо этого, FPV-дроны проявили себя эффективными и в противостоянии с катерами противника. Благодаря своей скорости, "Упырь" может быстро настичь и поразить водную технику ВСУ. В результате эффективности дронов активность украинской армии снизилась.

Однако FPV-дроны "Упырь" не только в бою проявили свои возможности. В ходе операции по эвакуации раненых российских военных, операторы дронов сумели помочь разведгруппе, которая оказалась прижатой на одном из островов на Днепре. Благодаря точным ударам, "Упыри" смогли уничтожить миномет, который преграждал путь отхода.

FPV-дрон "Упырь" , произведенный в Свердловске, имеет внушительные возможности для выполнения боевых задач на передовой. Благодаря особому фюзеляжу, он может транспортировать и доставлять целевым объектам снаряды от ручного гранатомета РПГ-7. Возможности «Упыря» не ограничиваются этим - он также может использовать ручные гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды.

Все конструкторские возможности «Упыря» пока являются секретом, однако уже известно о его последних модификациях. Разработчики добавили воздушный ретранслятор и аккумулятор, что усилило сигнал и позволяет дрону перемещаться на еще большие расстояния и дольше находиться в воздухе. Также был заменён ряд комплектующих, включая отечественные видеопередатчик и видеоприёмник для поднятия надёжности FPV-дрона.

Пока спецподразделения "обкатывают" и эксплуатирует «Упыря» на Украине, стоит обратить внимание на то, какие преимущества предоставляют такие FPV-беспилотники.

Во-первых, оператор дрона наблюдает за всем через специальный шлем или очки, что позволяет ему наблюдать в режиме реального времени за тем, что видит аппарат. Это значительно облегчает контроль и управление, а также позволяет оператору наводиться на цель и поражать её.

Во-вторых, безопасность оператора - он находится в отдалении от точки работы дрона, в то время как сам дрон выполняет боевые задачи. Это значительно нивелирует опасности для жизни военнослужащего, что особенно важно в условиях военных действий на передовой. Наша страна в последнее время делает акцент на безопасности инженерных войск и операторы дронов входят в их число.

В-третьих, преимущество FPV-дронов заключается в их маневренности - они могут успешно работать в городской застройке и в горной местности, где другим воздушным средствам может быть трудно маневрировать. Благодаря таким компактным беспилотникам успешно поражаются блиндажи и окопы противника.

Еще один плюс - размеры и незаметность FPV-дронов. Они могут быть малошумными, что позволяет им выполнять боевые задачи без риска быть обнаруженными и уничтоженными. В сравнении с более крупными беспилотными аппаратами, они могут быть незаметными.

Наконец, главнейшим преимуществом FPV-аппаратов является их цена. Это позволяет использовать их для разнообразных задач - от разведки и наблюдения, до боевого использования и поддержки личного состава. Универсальность превращает их в ценнейшее вооружение в боевых операциях.

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Российские вооруженные силы с внедрением «Упыря» в свои список оборудования, не только вошли в гонку вооружений в сфере FPV-дронов, но и предоставили своим бойцам мощное и инновационное средство для эффективных военных действий на боевых позициях.