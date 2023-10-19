Вроде как мало Киеву своих проблем.

Грин Марджори Тейлор сообщает, что ХАМАС мог быть вооружен американским оружием посредством Киевской стороны, чтобы совершить нападение на Израиль. Такое заявление конгрессвумен сделала в Twitter.

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По мнению политика, Америке необходимо прорабатывать вопросы с Израилем, чтобы можно было контролировать серийные номера, привязанные к оружию США, которое использует ХАМАС в целях военных действий с Израилем. Встает вопрос о том, откуда ввезли оружие, с Украины или из Афганистана, а может быть, из двух стран сразу.

На Израиль одним субботним утром был произведен немыслимой силы по масштабу удар ракетами из сектора Газа. Как заявляют корреспонденты ЦАХАЛ, было направлено свыше 3 000 заряженных снарядов. К тому же вооруженные войска ХАМАСа после масштабного ракетного налета прорвались через границу на юг страны.

Военная часть Палестины заявила в субботу о разворачивании специальной операции, которая носит название «Потоп Аль-Аксы», направленной на Израиль. В свою очередь, военное крыло Израиля объявило о решении начать вооруженное движение «Железные мечи», направленное на войска ХАМАСа, расположенные в секторе Газа.

Премьер Израиля, обращаясь к народу, сообщил, что государство официально перешло в состоянии войны, а также добавил, что отдал приказ произвести масштабную мобилизацию военного резерва.

Российская сторона призывает и ту и другую сторону остановить вооруженный конфликт, убрать оружие и попытаться договориться мирным путем, сообщает Михаил Богданов, заместитель главы МИД.

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Конфликт между Израилем и Палестиной вызван интересами территориального деления стран, напряжение было уже несколько десятилетий, за это время в регионе неоднократно происходили боевые столкновения. В 1947 году активные действия в этих вопросах предпринял СССР и было принято решение создать 2 независимых государства – Палестину и Израиль. Однако фактически создалось лишь одно государство. Палестинские территории не были окончательно освобождены.