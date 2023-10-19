Но Байден не планирует прекращать поддержку Киева.

Руководитель дипломатического представительства Евросоюза, Жозел Боррель, заявляет, что нынешняя ситуация в США говорит о неопределенности спонсирования Украинской армии. В начале этого месяца нижняя палата, которая контролируется республиканцами, одобрила бюджет на 45 дней, но эти средства не должны идти на финансирование Украины. Такое решение было принято, чтобы избежать прекращения функционирования правительства Федерации, так называемого шатдауна.

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Однако руководитель Евросовета, Шарль Мишель утверждает, что Джо Байден, американский президент, на днях высказал свое решение европейским партнерам о том, что он не прекратит поддерживать Киевское правительство в будущем.

В конгрессе Америки высказывают подозрение о том, что Палестина получает вооружение с УКраины. Поэтому даже тот факт, что администрация президента США демонстрирует активную вовлеченность в события на Украине, ситуация с финансированием этого государства в долгосрочной перспективе остается неопределенной. Боррель на своей официальной странице пишет, что в ближайшем будущем не будет возможности компенсировать отсутствие материальной поддержки Америки. Но при этом Боррель надеется, что союзники скоро найдут правильное решение, чтобы выйти из тупика.

Сложившаяся ситуация, по мнению чиновников, увеличивает уровень ответственности Евросоюза. В то же время Боррель опубликовал официальные данные, из которых следует, что финансовые обязательства со стороны Евросоюза на военные расходы Украины превышают 25 миллиардов евро. Также чиновник выражает надежду о том, что государства — члены ЕС до завершения этого года сумеют договориться об увеличении бюджета на предстоящие годы до 50 миллиардов евро.

Всего за 2023 год Евросоюз оказал помощь Украине в размере 18 миллиардов евро. Финансирование происходит микроплатежами по 1,5 млрд евро в месяц. Но, согласно сообщению Валдиса Домброскис, вице-президента Европейской комиссии, со следующего года финансовая помощь Украине будет небезусловной. Киев должен будет для получения средств предоставить план инвестиций и реформ.

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