Но только когда начнется операция "Железные мечи"

В то время пока израильские военные скапливают силы на границе с сектором Газа и готовятся к проведению операции «Железные мечи», иранский глава МИД предупредил евреев о вмешательстве страны в конфликт на стороне палестинцев. По крайней мере, именно так было написано в издании Axios, которое получило информацию из собственных источников, которые не стала разглашать.

Издание Axios получило и выпустило информацию о встрече двух высокопоставленных чиновников в Бейруте. Со стороны ООН на встрече присутствовала Тора Веннесланд, занимающая пост координатора по вопросам Ближнего Востока при организации. Со стороны иранского правительства на встречу прилетел Хосейн Амир Абдоллахиян, в настоящее время занимающий пост Министра иностранных дел республики. Представитель ООН пробовала через мидовца договориться об освобождении заложников, которых захватили боевики ХАМАС. Также велся разговор о деэскалации конфликта. Причем это заявление прозвучало с иранской стороны.

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Однако Хосейн Амир Абдоллахиян также заявил, что если ЦАХАЛ начнет наземную часть операции «Железные мечи», то Иран будет вынужден вмешаться в конфликт. Как на это отреагировала посланец ООН, изданию неизвестно. Стоит понимать, что «Хизбалла» уже ведет активные боевые действия на северной границе Израиля, и есть сообщение о захвате одной из еврейских военных баз. К чему может привести вмешательство Ирана - большой вопрос. Вполне может повториться Война Судного дня 1973 года, только в этот раз все намного сложнее и опаснее.