Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В Иране считают возможным участие в конфликте на Ближнем Востоке в случае наземной операции Израиля
Но только когда начнется операция "Железные мечи"

реклама

В то время пока израильские военные скапливают силы на границе с сектором Газа и готовятся к проведению операции «Железные мечи», иранский глава МИД предупредил евреев о вмешательстве страны в конфликт на стороне палестинцев. По крайней мере, именно так было написано в издании Axios, которое получило информацию из собственных источников, которые не стала разглашать.

Издание Axios получило и выпустило информацию о встрече двух высокопоставленных чиновников в Бейруте. Со стороны ООН на встрече присутствовала Тора Веннесланд, занимающая пост координатора по вопросам Ближнего Востока при организации. Со стороны иранского правительства на встречу прилетел Хосейн Амир Абдоллахиян, в настоящее время занимающий пост Министра иностранных дел республики. Представитель ООН пробовала через мидовца договориться об освобождении заложников, которых захватили боевики ХАМАС. Также велся разговор о деэскалации конфликта. Причем это заявление прозвучало с иранской стороны.

реклама

Однако Хосейн Амир Абдоллахиян также заявил, что если ЦАХАЛ начнет наземную часть операции «Железные мечи», то Иран будет вынужден вмешаться в конфликт. Как на это отреагировала посланец ООН, изданию неизвестно. Стоит понимать, что «Хизбалла» уже ведет активные боевые действия на северной границе Израиля, и есть сообщение о захвате одной из еврейских военных баз. К чему может привести вмешательство Ирана - большой вопрос. Вполне может повториться Война Судного дня 1973 года, только в этот раз все намного сложнее и опаснее.

#израиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЦАХАЛ обвинили Палестину в прилёте по больнице Аль-Ахли в Газе и показали, как это произошло
Иран поднял черный флаг на мавзолее имама Резы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
3
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
13
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
18
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
10
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
4
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
9
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
4
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе
+
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
2
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
30
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
46
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
10
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
4
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
41
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
34
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
2
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
9

Сейчас обсуждают

JugadorGL
15:15
Напоминает 00-ые, противостояние 4-ых пня и атлонов. Тогда у интела жор и температуры, так же улетали в небеса.
Core i9-14900K разочаровал экспертов – флагман Intel уступил менее дорогому Ryzen 7800X3D в играх
Vito Vago
15:07
...и нальёт спотыкача...
Путин пригласил сонного Джо на блины с чаем и предложил президенту США забрать у Украины ATACMS
Сергей Шушканов
15:06
Кек 400 ватт, это только на охлад уйдёт сколько
Core i9-14900K разочаровал экспертов – флагман Intel уступил менее дорогому Ryzen 7800X3D в играх
Андрей Иванов
15:02
эт точно, так то нам и в былые времена не продавали оборудование для производства по передовым технологиям.
ASML призналась, что новые санкции США негативно повлияют на её выручку
Fetaminaza
14:59
афтар некрофил фотки апреля публикует в октябре
Бойцы ВСУ применили немецкий танк T-IV эпохи Второй Мировой как ложную мишень
Александр
14:56
Как распинался сегодняшний, малость придурашный, директор интела, помоему с выходом серии 12: Мы всех победили и нас никто не догонит.))) И вот опять по данным самой интел они всех победили, до выхода...
Core i9-14900K разочаровал экспертов – флагман Intel уступил менее дорогому Ryzen 7800X3D в играх
Блейд
14:42
Неплохо тебя манагер только что унизил.
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Блейд
14:38
Да потому что он никому нахрен не нужен, все твои блендеры, и прощее говно, отлично рендаритца на процессоре пятилетней давности, ну хорошо. 30 секунд подожду. Игры, будут работать и на каком-нибудь r...
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Максим Ширшов
14:34
Он 400 ватт по тестам жрет. Хотя зимой думаю интересно, ногам тепло, если на системник положить.
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Eppius
14:32
Разум либо есть либо его нет.
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем